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В школе в Петергофе родителей приглашают служить по контракту

Рекламное объявление службы по контракту в российской армии

В Санкт-Петербурге в школе повесили листовку с приглашением служить в армии по контракту. Объявление с фотографией военного висит в разделе "Информация для родителей" под школьным расписанием. Об этом сообщает "Ротонда".

В пресс-службе Петродворцового района изданию подтвердили, что листовку с приглашением служить по контракту действительно повесили на первом этаже в школе №567. "Размещение данной информации не противоречит нормам действующего законодательства", - заявляют чиновники.

По информации "Ротонды", агитацию на контрактную службу проводят и в образовательных учреждениях Пушкинского района Петербурга. Читатели обнаружили её даже в соцсетях детских садов. Заместитель начальника отдела образования районной администрации на прошлой неделе обязала руководителей школ и детских садов отчитаться об информировании о возможности службы в армии по контракту.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл совещание с главами районов города и военкоматов, на котором поставил задачу призвать на службу в армии по контракту для последующей отправки в Украину в полтора раза больше граждан, чем были призваны в рамках так называемой частичной мобилизации. После этого власти Выборгского района попросили руководителей предприятий "уговорить" не менее пяти подчинённых подписать контракты с Минобороны. Военком попросил предоставить через две недели отчёты о проделанной работе, добавив, что "отсидеться не получится".

  • В марте стало известно, что министерство обороны начинает новый набор контрактников в армию, для этого ведомство разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Сразу несколько региональных СМИ опубликовали общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч.

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