В Швеции чиновник и его брат обвиняются в шпионаже на Россию

Прокуратура Швеции предъявила обвинения в шпионаже в пользу России двум гражданам страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Информация, которая была получена, передана и разглашена обвиняемыми, может, попав в руки иностранного государства, нанести ущерб безопасности Швеции, заявил главный государственный обвинитель Пер Линдквист.

Имена обвиняемых не сообщаются. Известно, что речь идёт двух братьях. Оба находятся под стражей уже больше года. По информации портала DN, старший из братьев работал в различных государственных структурах, в частности - в Управлении специальных расследований - самой секретной разведывательной службе Швеции.

По версии следствия, обвиняемые шпионили для России на протяжении 10 лет. Они вину не признают.

В сентябре 2021 года суд в Швеции приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Вины он не признал. По версии следствия, работая консультантом у шведских автопроизводителей Volvo Cars и Scania, он сделал копии секретных документов этих компаний и за деньги передал их российскому дипломату. Он был задержан с поличным при получении гонорара.

Это был первый приговор за шпионаж, вынесенный в Швеции за последние 18 лет.

По шведским законам, чтобы осудить человека за шпионаж, требуется, чтобы переданная им информация не только была полезна иностранному государству, но и нанесла ущерб национальной безопасности Швеции.