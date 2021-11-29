В Швеции первая женщина премьер-министр вновь возглавила кабинет

Первая в Швеции женщина, возглавившая правительство, вновь назначена на этот пост, после недавней вынужденной отставки с должности главы кабинета министров.
На прошлой неделе кандидат от Социал-демократической партии, 54-летняя экономист Магдалена Андерссон была премьером шведского королевства всего несколько часов.
В понедельник, 29 ноября, состоялось новое голосование по кандидатуре главы правительства. Парламентарии вновь, с небольшим перевесом, поддержали Андерссон.
Как сообщает Би-би-си, она, вероятно, возглавит однопартийное правительство - до сентябрьских выборов в 2022 году.
В прошлую среду она подала в отставку после скоротечного развала собранной ею коалиции. Андерссон всего несколько часов продержалась на посту премьера, на который была избрана с перевесом в один голос. Новое коалиционное правительство Швеции распалось сразу же после голосования по бюджету, предложенному Магдаленой Андерссон.
- Андерссон сменила на посту премьера социал-демократа Стефана Лёвена. В августе он подал в отставку после семилетнего пребывания по главе правительства. В июне депутаты вынесли ему вотум недоверия. Лёвен стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.
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