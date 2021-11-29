В Швеции первая женщина премьер-министр вновь возглавила кабинет

Первая в Швеции женщина, возглавившая правительство, вновь назначена на этот пост, после недавней вынужденной отставки с должности главы кабинета министров.

На прошлой неделе кандидат от Социал-демократической партии, 54-летняя экономист Магдалена Андерссон была премьером шведского королевства всего несколько часов.



В понедельник, 29 ноября, состоялось новое голосование по кандидатуре главы правительства. Парламентарии вновь, с небольшим перевесом, поддержали Андерссон.



Как сообщает Би-би-си, она, вероятно, возглавит однопартийное правительство - до сентябрьских выборов в 2022 году.



В прошлую среду она подала в отставку после скоротечного развала собранной ею коалиции. Андерссон всего несколько часов продержалась на посту премьера, на который была избрана с перевесом в один голос. Новое коалиционное правительство Швеции распалось сразу же после голосования по бюджету, предложенному Магдаленой Андерссон.