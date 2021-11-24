Премьер-министром Швеции впервые стала женщина

В Швеции лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон выбрана на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной, занявшей такой пост.

За Андерссон проголосовали 117 депутатов парламента, против – 174, воздержались – 57. Согласно шведскому законодательству, для победы было необходимо, чтобы за кандидата не проголосовали большинство членов парламента – минимум 175 человек из 349 депутатов.

Андерссон 54 года. Она начала политическую карьеру в 1996 году в качестве советника премьер-министра Горана Перссона. Последние семь лет Андерссон возглавляла министерство финансов.

Ожидается, что в пятницу, 26 ноября Андерсон сформирует новое правительство Швеции. В него войдут две партии – социал-демократы и Партия зелёных.

Андерссон сменила на посту премьера социал-демократа Стефана Лёвена. В августе он подал в отставку после семилетнего пребывания по главе правительства. В июне депутаты вынесли ему вотум недоверия. Лёвен стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.

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