Глава Чечни вновь пригрозил отомстить своим критикам

Чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видеоролики, на которых глава республики Рамзан Кадыров обещает отомстить за "неприемлемые слова". На это обратили внимание Кавказ.Реалии.

На видео, которое опубликовал у себя в инстаграме председатель парламента Магомед Даудов, Кадыров клянется, что времени у его критиков осталось "совсем немного".

"Клянусь Аллахом, у тех, кто выражается неприемлемо, даже если этот мир рухнет, время у них только пока мы до них не доберемся", – говорит глава региона. Он также заявил, что боится умереть не отомстив и "не простит потомков, если не отомстят они".

В комментарии к видеоролику Магомед Даудов написал, что отвечать за слова придется каждому: "Настоящий чеченец всегда призывал к ответу за посягательство на честь и достоинство. Эта традиция была и будет, пока есть достойные и мужественные сыны нашего народа", – комментирует видео глава парламента российского региона.

Совещание, на котором было сделано это заявление, показали на чеченском телевидении и опубликовали на странице телеканала в инстаграме, однако уже через сутки видео было удалено. После этого совещания сразу несколько чеченских блогеров заявили о похищении своих родственников, проживающих в Чечне.