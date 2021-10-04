В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в автокатастрофе, которая произошла в воскресенье на юге Швеции. По данным шведских СМИ со ссылкой на полицию, автомобиль, в котором находился 75-летний Вилкс, столкнулся с грузовиком. Художник и двое охранявших его полицейских погибли, водитель грузовика получил тяжелые травмы. Причины аварии расследуются.

Ларс Вилкс жил под охраной полиции с тех пор, как в 2007 году нарисовал собаку с головой мусульманского пророка Мухаммеда и оказался в списке "главных врагов ислама". Карикатуру опубликовали шведские и датские газеты.

Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира, Вилксу начали угрожать, в том числе убийством. Террористическая организация "Аль-Каида" назначила за его голову награду в 100 тысяч долларов. В 2010 году двое мужчин пытались поджечь дом художника на юге Швеции. Во время лекции в университете Уппсалы на него набросился один из слушателей, в результате чего художник был легко ранен. В США за участие в заговоре с целью убийства Вилкса была приговорена к десяти годам лишения свободы Коллин Лароуз.

Карикатуры Ларса Вилкса были напечатаны в том числе и в сатирическом журнале Charlie Hebdo, в результате нападения на который в январе 2015 года погибли 12 человек.

Несмотря на все нападения и угрозы Вилкс неоднократно заявлял, что нет ничего ценнее свободы человека, неотъемлемой частью которой является свобода слова.



