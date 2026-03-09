В Швеции задержали россиянина, капитана сухогруза Caffa

В Швеции гражданина России, капитана задержанного судна Caffa, заподозрили в использовании поддельных морских сертификатов, нарушении морского законодательства и закона о безопасности судов. Об этом сообщила шведская прокуратура.

"Он предъявил и сослался на несколько подозрительных поддельных морских сертификатов, когда береговая охрана проводила обыск на судне. Сейчас мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы", – сообщил старший прокурор Адриен Комбье-Хогг. 10 марта он должен принять решение о заключении россиянина под стражу или его освобождении.

Caffa следовало из порта Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург, куда должно было прибыть 10 марта. 6 марта сухогруз задержали в территориальных водах Швеции в Балтийском море.

Сухогруз шёл под флагом Гвинеи. Шведские власти считают его "судном без гражданства". По данным The Insider, как минимум с 2017 года до июня 2025 года судно ходило под российским флагом.

В ноябре 2025 года Украина включила танкер в санкционный список. Киев утверждает, что сухогруз причастен к вывозу зерна из аннексированного Крыма в Сирию.