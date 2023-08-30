В Швейцарии пройдёт суд по делу о похищении противников Лукашенко

Суд в Швейцарии 19 сентября начнёт рассматривать дело бывшего бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Беларуси Юрия Гаравского. Его обвиняют в участии в насильственных исчезновениях трёх политических оппонентов Александра Лукашенко в 1999 году.

Тогда были похищены и убиты бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. В Беларуси до сих пор до конца не расследовали эти преступления.

Гаравского будут судить в рамках универсальной юрисдикции. Как заявил адвокат белорусского правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко, первое в истории судебное преследование предполагаемого члена "эскадрона смерти" Лукашенко является мощным сигналом о том, что правосудие по международным преступлениям может и будет осуществляться независимо от государственных границ и времени, прошедшего с момента совершения преступлений.

По швейцарскому законодательству наказание по этой статье предусматривает от одного года до 20 лет тюремного заключения. Сам Гаравский рассчитывает на статус свидетеля и условный срок.

В 2019 году Юрий Гаравский рассказал в интервью изданию Deutsche Welle, что в конце 90-х годов лично участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко. По словам Гаравского, бывшего главу МВД Юрия Захаренко задержали по дороге домой, убили на военном полигоне, а тело потом сожгли в крематории Северного кладбища Минска. Он также признался, что вместе с сослуживцами по приказу сверху похитил и убил Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Гаравский утверждает, что их тела сбросили в яму, а вещи сожгли. Что именно произошло с Захаренко, Гончаром и Красовским после похищения, остается неясным, их останки так и не были найдены.

После интервью правозащитники из Международной федерации прав человека (FIDH) выяснили, что Гаравский находится в Швейцарии, где попросил убежище.

Весной 2021 года родственники пропавших оппонентов Лукашенко подали в швейцарскую прокуратуру заявление против бывшего бойца СОБРа. Гаравского на короткое время арестовали. На допросе он полностью признал вину. До завершения расследования и передачи дела в суд его отпустили на свободу.

Дело Гаравского станет первым случаем применения уголовной статьи о "насильственном исчезновении" в судебной практике Швейцарии.