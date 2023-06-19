В Симферополе в аннексированном Крыму на Евпаторийском шоссе взорвался автомобиль "Тойота Ленд Крузер", принадлежавший помощнику назначенного России вице-премьера правительства аннексированной части Запорожской области Владимиру Епифанову.

Инцидент произошел около 4 утра. Согласно сообщениям издания "База" и газеты "Коммерсантъ", помимо российского чиновника, в салоне было еще два человека: его секретарь и охранник. Все трое из-за взрыва получили ожоги головы, тела и рук.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков утверждает, что причиной случившегося стал взрыв газового баллона в автомобиле после автомобильной аварии. Утверждается, что водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в стену у трассы. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Симферополя.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на контролируемых Москвой территориях страны регулярно происходят покушения на российских чиновников, офицеров армии и военных. Обычно Россия признаёт факт покушения и обвиняет в нём украинские власти.