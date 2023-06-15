Российский Центризбирком назначил дату проведения местных выборов на контролируемых Москвой территориях Украины. Россия планирует провести 83 кампании в единый день голосования 10 сентября, говорится в сообщении ЦИК.

Голосования планируется провести в аннексированном Крыму и в региональные парламенты четырёх регионов, об аннексии которых Россия объявила в 2022 году: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях (они в российской Конституции называются Донецкой и Луганской народными республиками), и в муниципалитеты 79 населённых пунктов на их территории.

В каких именно населённых пунктах запланированы выборы — не уточняется. В двух из этих регионов, Херсонской и Запорожской областях, Москва не контролирует крупнейшие города, в Донецкой области значительная часть населённых пунктов находятся под законным управлением Украины. Кроме того, часть населённых пунктов полностью разрушены или оставлены жителями.

Москва объявила об аннексии украинских регионов осенью прошлого года, перед этим Кремль объявил о проведении референдумов на их территории. Голосования и аннексию признали только две страны мира — Сирия и КНДР. Большая часть мирового сообщества, в том числе традиционные партнёры России, объявила о непризнании итогов, отметив, что они не соответствуют международному праву. Украина отрицает любые притязания России на свою территорию.