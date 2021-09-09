В провинции Хомс в центральной части Сирии погиб российский военный. Его автомобиль был подорван взрывным устройством, заложенным у обочины дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление российского министерства обороны.

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Как утверждается, погибший проверял маршрут прохождения колонны с гуманитарным грузом. В результате взрыва россиянин получил тяжёлые ранения. Ему оказали помощь, но он умер.

Имя и звание убитого не раскрываются, как и подразделение, в котором он служил. Только по официальным данным в Сирии с начала российской военной кампании погибли более 100 россиян.

Кроме того, десятки граждан России погибли в Сирии, воюя наёмниками на стороне армии Башара Асада, в том числе в так называемой ЧВК Вагнера. Российские власти всегда отвергали свою связь с частными военными компаниями.