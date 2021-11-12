В скобках и за скобками. Андрей Остальский – о чистой планете

Представьте себе, что в следующий четверг, ну, самое позднее в пятницу, уголь на всей земле кончится. Ясно, что за этим последует: многие города останутся без света и отопления, остановятся заводы и фабрики, миллионы людей лишатся заработка, оставшись без средств к существованию. Ведь более трети всего вырабатываемого в мире электричества дает именно сжигание угля.



Конечно, такого не произойдет. Запасы этого ископаемого на планете огромны, их хватит надолго. Да и человечество явно не готово разом лишиться столь дешевого и эффективного источника энергии. Это признали и участники проходившей в Глазго конференции ООН по изменению климата, 26-й по счету. Они призвали мир как можно скорее освободиться от тирании угля, но согласились: сделать это можно только постепенно, осторожно, найдя этому виду топлива адекватную замену. Но в том-то и проблема: если верить подавляющему большинству экспертов, времени на поиск такой замены остается мало, и предлагаемые сроки окончательного освобождения от "угольного проклятия" – где-то ближе к середине столетия – могут обернуться необратимыми последствиями.

То, что речь именно о проклятии, не вызывает сомнений. Изменение климата – самое серьезное последствие широкого применения угля. Его сжигание вносит наибольший вклад в антропогенное увеличение содержания углекислого и других парниковых газов в атмосфере. Мало этого, добыча и переработка угля вызывают серьезное загрязнение воздуха и воды. Угольные электростанции выбрасывают оксиды азота, твердые частицы, тяжелые металлы и диоксид серы, вещество, считающееся самым вредоносным для человеческого здоровья. Эти выбросы часто вызывают астму, инсульты, закупорку артерий, сердечную недостаточность, аритмию и рак легких. Около 10 процентов угля составляет угольная зола, крайне токсичная для человека и других живых существ, в числе прочих ядовитых прелестей она содержит радиоактивные элементы уран и торий. Ежегодные затраты на здравоохранение в Европе, связанные с последствиями использования угля для выработки электроэнергии, оцениваются в 43 миллиарда евро.

Очевидно: уголь – страшный яд, которым травит себя наша цивилизация. И все же мировая экономика упорно за него держится. И понято почему. Вот преимущества: запасы этого полезного ископаемого огромны по всей планете, его добыча сравнительно дешева, не требует особенно высоких капиталовложений по сравнению с ядерной энергетикой и возобновляемыми, "зелеными" источниками, уголь обладает достаточно высокой энергоотдачей. И вообще: цивилизация наша как бы "заточена" под уголь, топливо промышленной революции, и все системы именно под уголь были приспособлены. Отказаться от него ой как нелегко!

Вот на конференции в Глазго более двадцати стран торжественно обязались в обозримом будущем сделать реальностью жизнь без самого грязного ископаемого топлива. Но что толку, если некоторые из крупнейших его потребителей, включая Китай, Индию и США, отказались присоединиться к этим обязательствам? На долю этих стран приходится более 70 процентов глобальных выбросов CO 2 от сжигания угля. Вдобавок, само обещание было смягчено добавлением в квадратных скобках оговорки "к 2040-м годам или как можно скорее после этого". Ох уж эти скобки! В итоговых заявлениях конференций ООН по климатическим изменениям их всегда насчитываются многие сотни. И помещаемые в эти скобки стыдливые оговорки зачастую сводят на "нет" достигнутый, казалось бы, прогресс.

Государства готовы отречься от "грязных" источников энергии, без которых их экономика может обойтись, но уходят от принятия на себя обязательств, как только речь заходит о жизненно важном для них топливе

Заявление о переходе от угля к экологически чистой энергии было составлено делегацией Великобритании. Но Лондону легко выступать в роли лидера движения, ведь на долю угля приходится и сейчас менее двух процентов вырабатываемой страной электроэнергии. А вот к альянсу "За пределами нефти и газа", давшему на той же конференции обещание энергично двигаться к миру без других углеродных источников, Великобритания присоединиться отказалась. Страна все ещё сильно зависима от месторождений Северного моря и, напротив, планирует выдачу новых лицензий на разведку и добычу нефти и газа. И это типично: государства готовы отречься от тех "грязных" источников энергии, без которых их экономика может сравнительно легко обойтись, но уходят от принятия на себя серьезных обязательств, как только речь заходит о жизненно важном для них топливе. В Китае именно в эти дни обострился энергетический кризис, нехватка электроэнергии поразила два десятка провинций. 16 регионов (примерно половина всего Китая) ввели ограничения на подачу электроэнергии. В крупнейшем промышленном регионе страны, провинции Гуандун, пострадали почти 150 тысяч компаний. Какой там отказ от угля и других углеродов! Наоборот, Китай приказал угольным шахтам увеличить добычу на десятки миллионов тонн до конца года.

Россия, Индия и Саудовская Аравия наложили вето на положение в заключительном документе конференции, требовавшее радикальных сокращений государственных субсидий на ископаемые виды топлива. Ведь эти три страны в числе мировых лидеров по объему таких выплат. Столь же очевидны и причины, по которым фермеры постараются не позволить своим правительствам принимать серьёзные меры, ограничивающие, например, поголовье скота, которое, между прочим, ответственно за одну треть всего выбрасываемого в атмосферу метана. Всего же около 20 процентов глобальных выбросов приходится на сельское хозяйство и землепользование. Для продовольственной системы в целом, которая включает в себя переработку, упаковку и транспорт, этот показатель составляет более чем 25 процентов.



По данным опросов, озабоченность изменениями климата растет во всем мире, но всерьез жертвовать экономическим ростом и уровнем жизни никто не готов – ни избиратели, ни политики, ни бизнесмены. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не скрывает своего разочарования: "Пока правительства продолжают направлять триллионы долларов инвестиций в нефтяные, газовые и угольные проекты, обещания сократить выбросы углекислого газа будут "пустозвонством". Делегатам конференции, впрочем, наверняка больше запомнится его вступительная речь, в которой генсек ООН не выбирал выражений: "Наша зависимость от ископаемого топлива подталкивает человечество к краю пропасти… Хватит уничтожать биоразнообразие, убивать себя углеродом, обращаться с природой как с туалетом, сжигать, бурить и погружаться в землю все глубже и глубже, роя себе могилу".

Эффектных слов прозвучало, как водится, много. Замечательно, что США и Китай объявили о намерении сотрудничать в стремлении удержать всемирное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию в XXI столетии. Эксперты считают, что при этом условии самого худшего, катастрофического сценария в изменении климата планеты удастся избежать. Для этого, как считается, к середине столетия нужно добиться так называемой углеродной нейтральности, то есть человечество должно научиться выводить из атмосферы столько же парниковых газов, сколько их будет выбрасываться. Никто вроде бы не возражает против такой цели, но пути её достижения все ещё остаются неясными. И вообще, трудно себе представить, чтобы США и Китай сотрудничали в этой области после 2024 года, если в Белый дом вернется Дональд Трамп или кто-то из его единомышленников, что сейчас кажется вполне вероятным. Мало кто из республиканцев верит в опасность изменения климата, а Трамп, как известно, объявил разговоры о них "китайским надувательством", имеющим своей целью подрыв экономики США.

И в завершение – об "углеродном следе" самой конференции в Глазго. По предварительным расчетам, он будет в два раза больше, чем у предыдущей, проходившей в Мадриде в 2019 году. В результате проведения саммита в Глазго выброшено 102 500 тонн CO 2 -эквивалента. Около 60 процентов этого объема приходится на международные перелеты мировых лидеров и бизнесменов, включая главу компании Amazon Джеффа Безоса. Его "Гольфстрим" возглавил парад из 400 частных авиалайнеров на конференции, включая самолеты принца Монако Альбера, десятков других королевских особ и директоров компаний. Их было столько, что в воздухе возникла "пробка", самолетам приходилось пролетать лишних 50 километров, чтобы найти место для "парковки".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции