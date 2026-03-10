В Славянске 4 погибших и 20 раненых при ударе авиабомбами

На город Славянск в Донецкой области российские военные сбросили во вторник три авиабомбы. В результате атаки погибли 4 человека, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Также сообщается о 20 раненых.

Среди пострадавших - 14-летняя девушка.

По информации Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе повреждены 13 жилых домов, административное здание и 20 автомобилей.

Руководство России отрицает, что армия РФ во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре в Украине.