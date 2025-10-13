Ссылки для упрощенного доступа

В Словакии столкнулись два поезда. Пострадали около 100 человек

В районе города Рожнява в Словакии столкнулись два поезда. По последним данным, пострадали около 100 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал TA3.

Представитель Словацкой железнодорожной компании сообщил, что столкновение произошло в месте пересечения путей, где железная дорога переходит в однопутный участок.

Причины происшествия выясняются. Министр внутренних дел Словакии заявил, что столкновение произошло, вероятно, из-за человеческой ошибки: один из машинистов, судя по всему, не уступил дорогу другому. Он добавил, что это предварительная версия.

