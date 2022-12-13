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В СМИ появились сообщения о взрывах в двух местах в Брянской области

По сообщениям СМИ со ссылкой на местных жителей, в городе Клинцы и посёлке Климово Брянской области в ночь на 13 декабря произошли взрывы.

Власти Брянской области пока никак не комментировали информацию о взрывах. В местных пабликах администраторы удаляли свидетельства очевидцев о произошедшем.

Клинцы находятся примерно в 60 километрах от границы с Украиной. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.

Телеграм-канал "Новости Брянска" пишет об обстреле со стороны ВСУ. По словам жителей Клинцов, взрывы были такой силы, что разбудили весь город.

В посёлке Климово, по сообщениям телеграм-канала, перед взрывами произошёл пожар . Посёлок находится в 30 километрах от границы с Украиной и там также расположена воинская часть и военный аэродром.

  • После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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