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В Курской области беспилотник нанёс удар в районе аэродрома

Пожар на нефтенакопителе в Курской области

В Курской области в результате удара беспилотника в районе аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте",— написал глава региона в телеграме.

Курская область граничит с Сумской областью Украины

В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный - это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими самолётами. С 24 февраля - начала российского военного вторжения в Украину - он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.

Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью.

Удары, как сообщали в Минобороны России, были нанесены при помощи советских разведывательных беспилотников Ту-141 "Стриж", которые состоят на вооружении украинской армии. В российском оборонном ведомстве утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов, гибели трёх человек и ранению ещё четверых.

В тот же день российская авиация вновь нанесла массированный удар по территории Украины.

  • На авиабазе в Дягилеве под Рязанью в 500 километрах от линии фронта на войне с Украиной дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, бомбардировщики Ту-22МС и размещается центр переучивания лётного состава пилотов дальней авиации.
  • На базе в Энгельсе в 700 километрах от фронта размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы.
  • После начала российского военного вторжения в Украину, которое многие страны мира осудили как жестокую и ничем не спровоцированную войну, власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.

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