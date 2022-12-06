В Курской области беспилотник нанёс удар в районе аэродрома

В Курской области в результате удара беспилотника в районе аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте",— написал глава региона в телеграме.

Курская область граничит с Сумской областью Украины

В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный - это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими самолётами. С 24 февраля - начала российского военного вторжения в Украину - он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.



Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью.

Удары, как сообщали в Минобороны России, были нанесены при помощи советских разведывательных беспилотников Ту-141 "Стриж", которые состоят на вооружении украинской армии. В российском оборонном ведомстве утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов, гибели трёх человек и ранению ещё четверых.



В тот же день российская авиация вновь нанесла массированный удар по территории Украины.