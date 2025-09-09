Житель Сочи погиб при атаке беспилотника

В Сочи в результате, как утверждается, падения обломков украинского беспилотника в ночь на 9 сентября погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Погибший, как сообщается, находился за рулём автомобиля, на который упали обломки. Также повреждены шесть частных жилых домов. Росавиация ночью временно закрывала аэропорт Сочи.

Издание "Агентство" пишет, что во время атаки беспилотников в Сочи, вероятно, мог находиться президент России Владимир Путин. 8 сентября именно из этого города он участвовал по видеосвязи во внеочередной встрече БРИКС, о чём говорится на сайте Кремля. Согласно данным Flightradar24, самолёт, который использует Путин, до сих пор находится в Сочи. В городе расположена резиденция Путина "Бочаров ручей". Как ранее отмечал "Проект", после того, как по Сочи начали регулярно наносить удары украинские дроны, Путин стал гораздо реже, чем раньше, приезжать туда.

Минобороны России заявило, что за ночь был сбит 31 украинских беспилотник, в том числе 15 из них - над акваторией Чёрного моря, по два - над Краснодарским краем и аннексированным Крымом.

В посёлке Прохоровка Белгородской области России ночью горела нефтебаза, перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников. По словам Гладкова, для борьбы с огнём привлекали пожарные поезда. Огонь потушен, пострадавших нет.

В понедельник вечером, по сообщениям как российских, так и украинских источников, массированной атаке с использованием беспилотников и предположительно ракет подверглись оккупированные Россией территории Донецкой области, в том числе Донецк и Макеевка. В Макеевке беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, там возник пожар. По данным назначенного Россией главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, в результате атаки погибли два человека, пострадали 16. Повреждения получили несколько домов и объектов инфраструктуры. Украинские источники пишут о том, что в Донецке были атакованы военные объекты, расположенные на территории бывшего завода "Топаз", Научно-исследовательского института комплексной автоматизации и Донецкого металлургического завода.