В правительстве Австралии будет "замминистра по делам республики"

В состав нового кабинета министров Австралии - конституционной монархии во главе с королевой Елизаветой II - вошёл "заместитель министра, ответственный за дела республики".

Именно так звучит должность занявшего этот пост депутата Мэтта Тистлтвейта.

Глава нового правительства Энтони Албаниз не скрывает своих республиканских убеждений. Он утверждал, что Австралия в будущем "неизбежно" станет республикой, и британский монарх перестанет быть главой государства. Однако в предвыборную программу его Лейбористской партии, которая одержала победу на недавних выборах, не было включено обещание провести референдум о форме правления. Предыдущий такой референдум в 1999 году поддержал сохранение монархии.

Британская королева остаётся главой государства, помимо самой Великобритании, в более чем 10 странах мира, в том числе бывших доминионах Британской империи - Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Во всех этих странах сильны республиканские настроения, однако пока они не привели к отказу от монархии. Недавно на такой шаг пошло карибское государство Барбадос, где провозгласили республику.

96-летняя Елизавета II в этот выходной отмечает "платиновый юбилей" - 70 лет на троне. На время её правления пришёлся окончательный распад Британской империи.