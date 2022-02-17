В Совете Федерации хотят расширить перечень запрещённого контента

Совет Федерации совместно с Роскомнадзором разрабатывает законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который можно блокировать без решения суда. Об этом РИА Новости рассказала один из авторов инициативы, сенатор Маргарита Павлова.

По её мнению, в интернете появляется все больше нового контента, который "несёт угрозу", но пока не подпадает под определение противоправного.

В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы, утверждает Павлова. По её словам, "угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства". Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. "Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри", — сказала Павлова. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства , утверждает сенатор.

Павлова сообщила, что законопроект проходит согласование в Роскомнадзоре .

Сейчас к запрещенному контенту относится детская порнография, информация о самоубийствах, способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, призывы к массовым беспорядкам, выражение неуважения к обществу и государству и склонение детей и подростков к незаконной деятельности, оправдание и призывы к экстремизму и терроризму.