В Совете ООН представят доклад о преступлениях военных РФ в Украине

Ведомство верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало многочисленные случаи нарушений прав человека в результате российского вторжения в Украину. Об этом заявили на открытии сессии Совета по правам человека ООН в Женеве генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш и Верховный комиссар Фолькер Тюрк.

Оба высокопоставленных представителя ООН осудили российскую агрессию. По словам Гутерриша, наиболее массовые нарушения прав человека на планете сейчас связаны именно с российским вторжением. Он упомянул убийства мирных жителей, появление большого числа перемещённых лиц, а также зафиксированные управлением Верховного комиссара по правам человека на оккупированных территориях в Украине десятки случаев сексуализированного насилия со стороны российских военных по отношению к мирным жителям, как женщинам, так и мужчинам.

Ожидается, что в ходе сессии глава Комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Месе выступит с докладом, в котором представит доказательства предположительно совершённых российскими солдатами военных преступлений. Ожидается, что сессия одобрит продление мандата комиссии.

В работе сессии должен принять участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он присутствует в качестве наблюдателя - после вторжения в Украину Россия была исключена из числа стран-членов Совета. Россия отрицает, что её военные совершают в Украине преступления.