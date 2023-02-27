В Совете ООН представят доклад о преступлениях военных РФ в Украине

Ведомство верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало многочисленные случаи нарушений прав человека в результате российского вторжения в Украину. Об этом заявили на открытии сессии Совета по правам человека ООН в Женеве генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш и Верховный комиссар Фолькер Тюрк.
Оба высокопоставленных представителя ООН осудили российскую агрессию. По словам Гутерриша, наиболее массовые нарушения прав человека на планете сейчас связаны именно с российским вторжением. Он упомянул убийства мирных жителей, появление большого числа перемещённых лиц, а также зафиксированные управлением Верховного комиссара по правам человека на оккупированных территориях в Украине десятки случаев сексуализированного насилия со стороны российских военных по отношению к мирным жителям, как женщинам, так и мужчинам.
Ожидается, что в ходе сессии глава Комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Месе выступит с докладом, в котором представит доказательства предположительно совершённых российскими солдатами военных преступлений. Ожидается, что сессия одобрит продление мандата комиссии.
В работе сессии должен принять участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он присутствует в качестве наблюдателя - после вторжения в Украину Россия была исключена из числа стран-членов Совета. Россия отрицает, что её военные совершают в Украине преступления.
- Сегодня же стало известно о новой инициативе Еврокомиссии в связи с войной в Украине. Совместно с Польшей она намерена расследовать случаи вывоза украинских детей в Россию, с целью найти вывезенных и привлечь к ответственности виновных в их похищении. Об этом сообщают Deutsche Welle и Польское радио. Власти Украины и ряда других стран обвиняют Россию в депортации детей с оккупированных территорий.
- Российские власти не отрицают, что детей, в частности сирот, действительно вывозят, устраивают в детские дома, а также официально усыновляют или отдают под опеку. Российские представители объясняют это заботой о детях; кроме того, официальная Москва считает территории, откуда вывозят детей, частью территории России - что не признано мировым сообществом.
- Уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова недавно поблагодарила Владимира Путина за то, что ей удалось усыновать 15-летнего мальчика из Мариуполя. На недавнем митинге-концерте в Лужниках организаторы устроили выступление со сцены девочки из Мариуполя, которая должна была поблагодарить некоего российского офицера за "спасение детей" из разрушенного при штурме города. Журналисты выяснили, что мать этой девочки погибла при штурме.
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