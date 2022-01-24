В СПЧ ждут реакции властей на "опасные заявления" главы Чечни

Российские власти должны отреагировать на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать. Об этом заявил "Интерфаксу" член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной. Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона, который чувствует себя абсолютно безнаказанным, его никто не останавливает, сказал Гусев. Молчание федеральных властей он расценивает как "некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко".

Вечером 23 января глава Чечни разместил в своём телеграм-канале пост, в котором призвал задержать "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток", члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны, после того как неизвестные похитили и увезли в Чечню его жену Зарему Мусаеву. Кадыров вновь пригрозил Янгулбаевым, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".

Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.