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В СПЧ ждут реакции властей на "опасные заявления" главы Чечни

Елена Милашина и правозащитник Игорь Каляпин (архивное фото)

Российские власти должны отреагировать на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать. Об этом заявил "Интерфаксу" член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной. Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона, который чувствует себя абсолютно безнаказанным, его никто не останавливает, сказал Гусев. Молчание федеральных властей он расценивает как "некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко".

Вечером 23 января глава Чечни разместил в своём телеграм-канале пост, в котором призвал задержать "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток", члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны, после того как неизвестные похитили и увезли в Чечню его жену Зарему Мусаеву. Кадыров вновь пригрозил Янгулбаевым, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".

Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.

  • 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
  • В Кремле 21 января назвали информацию о похищении жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева "фантастической историей", усомнившись в достоверности сообщений СМИ.
  • Европейский союз призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву.

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