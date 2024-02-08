В списке запрещенных Кремлем артистов уже почти 80 человек и групп

В начале февраля сотрудники Администрации президента выдали промоутерам и продюсерам обновленный список запрещенных музыкантов. В нем уже 77 российских артистов и групп. Новый список из 50 имен опубликовала "Медуза" со ссылкой на независимые друг от друга источники в музыкальной индустрии.
В обновленный (или дополнительный) список добавили посетителей так называемой голой вечеринки, которую устроила блогер Настя Ивлеева, артисты, которые не высказывались о войне и выступали на "патриотических" фестивалях, и высказавшиеся против войны музыканты.
Так, в список попали исполнители Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти. При этом Дима Билан после "голой вечеринки" публично ездил на оккупированные территории Украины и выделял деньги на приют для животных и протезы для военных.
Причины включения в стоп-лист к списку не прилагаются. В него, например, включили участников патриотически направленного фестиваля KinchevFest: "Монгол Шуудан", "Йорш" и "План Ломоносова".
Список пополнили также антивоенные музыканты: рэпер Loqiemean, Shortparis, группа "Несчастный случай" и отдельно её солист Алексей Кортнев. В список попал также не высказывавшая свою позицию исполнительница Dead Blonde.
Три имени из нового списка дублируются с опубликованным в июле 2022 года "Фонтанкой" списком запрещенных артистов - певиц Доры и Муси Тотибадзе, а также группы "Несчастный случай".
Список запрещенных артистов полностью (и первый, и второй):
- Анна Асти
- Dead Blonde
- Kedr Livanskiy
- Loqiemean (Роман Худяков)
- Markul
- Monran
- The Chemodan
- Сергей Ананич
- Борис Андрианов
- Ольга Арефьева
- Дима Билан
- Глюкоза
- Jukebox Trio
- Plamenev
- Shortparis
- The Matrixx
- Wildways
- Диктофон
- Другдиджея
- Йорш
- Комсомольск
- Несчастный случай
- Алексей Кортнев
- Монгол Шуудан
- Максим Леонидов
- Максим Марлоу
- Лолита Милявская
- Алекша Нович
- Щенки
- Павел Пиковский
- Полина Осетинская
- СМН
- Электрофорез
- Максим Тесли
- Мария Тотибадзе
- План Ломоносова
- Олег Ягодин (Курара)
- Операция Пластилин
- Полматери
- Путь
- Рыночные отношения
- Слот
- Формация Лимон
- Рита Дакота
- Альбина Джанабаева
- Дмитрий Даниил (Scally Milano)
- Дора
- Дмитрий Емельянов
- Александр Казян (ОУ74)
- Филипп Киркоров
- Нойз МС (Алексеев Иван)
- Оксимирон (Федоров Мирон)
- ДДТ
- Машина времени
- Аквариум
- Каста
- Би-2
- Земфира (Рамазанова Земфира)
- Валерий Меладзе
- Спирин Дмитрий
- Anacondaz
- Louna
- Порнофильмы
- Ногу Свело!
- Кровосток
- Элизиум
- 2Маши
- Манижа (Сангин Манижа)
- Монеточка (Гырдымова Елизавета)
- Гречка (Иванова Анастасия)
- Фейс (Дремин Иван)
- Моргенштерн (Моргенштерн Алишер)
- IC3PEAK
- Литтл Биг
- Вася Обломов (Гончаров Василий)
- Лигалайз (Меньшиков Андрей)
- группа "Алоэ Вера"
Оба источника заявили "Медузе", что список спустили непосредственно из Кремля. Еще один источник подтвердил изданию запрет на мероприятия и наружную рекламу с артистами из списка. В него, судя по всему, можно внести также Кристину Орбакайте, чьи концерты начали отменять по всей России - "патриотам" не понравилось, что она не высказывалась о войне, регулярно ездит в США и не критикует свою антивоенно настроенную мать, артистку Аллу Пугачеву.
Форум