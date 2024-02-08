В списке запрещенных Кремлем артистов уже почти 80 человек и групп

В начале февраля сотрудники Администрации президента выдали промоутерам и продюсерам обновленный список запрещенных музыкантов. В нем уже 77 российских артистов и групп. Новый список из 50 имен опубликовала "Медуза" со ссылкой на независимые друг от друга источники в музыкальной индустрии.

В обновленный (или дополнительный) список добавили посетителей так называемой голой вечеринки, которую устроила блогер Настя Ивлеева, артисты, которые не высказывались о войне и выступали на "патриотических" фестивалях, и высказавшиеся против войны музыканты.

Так, в список попали исполнители Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти. При этом Дима Билан после "голой вечеринки" публично ездил на оккупированные территории Украины и выделял деньги на приют для животных и протезы для военных.

Причины включения в стоп-лист к списку не прилагаются. В него, например, включили участников патриотически направленного фестиваля KinchevFest: "Монгол Шуудан", "Йорш" и "План Ломоносова".

Список пополнили также антивоенные музыканты: рэпер Loqiemean, Shortparis, группа "Несчастный случай" и отдельно её солист Алексей Кортнев. В список попал также не высказывавшая свою позицию исполнительница Dead Blonde.

Три имени из нового списка дублируются с опубликованным в июле 2022 года "Фонтанкой" списком запрещенных артистов - певиц Доры и Муси Тотибадзе, а также группы "Несчастный случай".

Список запрещенных артистов полностью (и первый, и второй):

Анна Асти Dead Blonde Kedr Livanskiy Loqiemean (Роман Худяков) Markul Monran The Chemodan Сергей Ананич Борис Андрианов Ольга Арефьева Дима Билан Глюкоза Jukebox Trio Plamenev Shortparis The Matrixx Wildways Диктофон Другдиджея Йорш Комсомольск Несчастный случай Алексей Кортнев Монгол Шуудан Максим Леонидов Максим Марлоу Лолита Милявская Алекша Нович Щенки Павел Пиковский Полина Осетинская СМН Электрофорез Максим Тесли Мария Тотибадзе План Ломоносова Олег Ягодин (Курара) Операция Пластилин Полматери Путь Рыночные отношения Слот Формация Лимон Рита Дакота Альбина Джанабаева Дмитрий Даниил (Scally Milano) Дора Дмитрий Емельянов Александр Казян (ОУ74) Филипп Киркоров Нойз МС (Алексеев Иван) Оксимирон (Федоров Мирон) ДДТ Машина времени Аквариум Каста Би-2 Земфира (Рамазанова Земфира) Валерий Меладзе Спирин Дмитрий Anacondaz Louna Порнофильмы Ногу Свело! Кровосток Элизиум 2Маши Манижа (Сангин Манижа) Монеточка (Гырдымова Елизавета) Гречка (Иванова Анастасия) Фейс (Дремин Иван) Моргенштерн (Моргенштерн Алишер) IC3PEAK Литтл Биг Вася Обломов (Гончаров Василий) Лигалайз (Меньшиков Андрей) группа "Алоэ Вера"

Оба источника заявили "Медузе", что список спустили непосредственно из Кремля. Еще один источник подтвердил изданию запрет на мероприятия и наружную рекламу с артистами из списка. В него, судя по всему, можно внести также Кристину Орбакайте, чьи концерты начали отменять по всей России - "патриотам" не понравилось, что она не высказывалась о войне, регулярно ездит в США и не критикует свою антивоенно настроенную мать, артистку Аллу Пугачеву.