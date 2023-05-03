В России отменяют концерты рэпера Loqiemean после жалоб генпрокурору

В России отменяют концерты рэпера Loqiemean из-за его антивоенной позиции. На него пожаловались в Генпрокуратуру глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и пророссийский рэпер из Мариуполя.

По мнению Мизулиной, концерты Loqiemean нарушают права и интересы детей. Она отметила, что уже пропали афиши выступлений рэпера в Москве, Самаре и Тюмени. "Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ", написала также Мизулина.

Ранее на Loqiemean пожаловался в Генпрокуратуру, СК, Минкульт, МВД и администрацию президента России мариупольский рэпер Аким Апачев, поддерживающий вторжение в Украину. Он открыто угрожает площадкам, где должны пройти концерты Loqiemean.

После нападения России на Украину Loqiemean вышел на антивоенную акцию и написал в соцсетях, что слабо представляет, как можно заниматься музыкой в России в такой момент, и что свобода слова сжимается "к границам одной мерзотной буквы Z". Нынешнюю отмену концертов он пока не прокомментировал.