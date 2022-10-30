В список недружественных внесены 11 британских заморских территорий

Правительство России расширило перечень так называемых недружественных иностранных государств и территорий. В него включены 11 британских заморских территорий, среди которых есть известные офшорные юрисдикции.

В перечень вошли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Речь идёт главным образом о небольших островах, некоторые из них не имеют постоянного населения, или же число их жителей составляет сотни или десятки. В списке, однако, есть и территории, часто используемые, в том числе и россиянами, для регистрации офшорных компаний, прежде всего это Бермуды и острова Кайман.

На Бермудах, помимо прочего, зарегистрированы сотни самолётов, официально приобретённых российскими авиакомпаниями в лизинг. После российского вторжения в Украину власти Бермуд официально отозвали у этих самолётов сертификаты лётной годности, однако президент Владимир Путин разрешил их эксплуатировать в России вопреки запрету. Из-за опасности ареста эти лайнеры не могут летать в большинство стран мира.

Ранее в списке недружественных уже оказались британские коронные владения Джерси, Гернси и Мэн и заморские территории Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, также популярные офшорные юрисдикции. Всего недружественными после вторжения в Украину российские власти признали более 40 стран (с британскими владениями их более 60): это государства и территории, которые ввели против России санкции, в том числе все страны ЕС, США и Великобритания.