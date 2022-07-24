Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в список "недружественных"

Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн. Эти территории известны как популярные юрисдикции для создания офшорных компаний.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В сообщении пресс-службы правительства России отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на военное вторжение в Украину, а Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.
Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, имеют право расплачиваться по ним в рублях. В отношении так называемых недружественных стран и их резидентов вводятся и иные ограничения.
- Багамские острова – содружество около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако официальным главой его является королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.
- Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не относятся к территориям Великобритании, но являются коронными владениями британского монарха. Оба острова привлекают инвесторов простотой ведения офшорного бизнеса; Мэн является одним из крупных офшорных центров Европы и мира.
- Ранее в перечень "недружественных России стран и территорий" были включены США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.