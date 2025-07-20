В "список террористов" начали добавлять обвиняемых в "фейках"

В Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму ("список террористов и экстремистов"), который ведёт Росфинмониторинг, начали добавлять обвиняемых и осуждённых по делам, связанным с распространением так называемых фейков о российской армии, а также с её так называемой дискредитацией. Внимание на это обратило издание The Insider.

Новая практика связана с введением в действие закона, который расширил список оснований для внесения в перечень. Для включения в него теперь не обязательно, чтобы дело было связано непосредственно с обвинениями в терроризме или экстремизме. Помимо "фейков" и "дискредитации", основанием для попадания в перечень может стать также обвинение в демонстрации нацистской атрибутики или символики.

Как пишет The Insider, 17 июня в перечень террористов и экстремистов была внесена уроженка Житомира, проживающая в Екатеринбурге, Валентина Когут, приговорённая в мае 2025 года к двум годам лишения свободы условно по статье о дискредитации российской армии. 9 июля в него добавили украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая заочно приговорена в России к 7 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о российской армии.

В перечень террористов и экстремистов включают лиц, против которых в России возбуждены уголовные дела или вынесены приговоры по ряду статей Уголовного кодекса. Включение в список означает блокировку всех банковских счетов соответствующего лица и запрет на совершение сделок с недвижимостью, а также ряд других ограничений.