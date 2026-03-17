В Средиземном море дрейфует атакованный дронами российский газовоз

В Средиземном море между Италией и Мальтой дрейфует российский газовоз Arctic Metagaz. Италия и еще восемь стран призвали ЕС принять срочные меры в связи с экологической угрозой, которую представляет это судно, пишет Reuters.

Arctic Metagaz, предназначенный для перевозки сжиженного газа (СПГ), загорелся в начале марта после предполагаемой атаки беспилотников. В Минтрансе России тогда заявили, что судно атаковали украинские беспилотные катеры. Экипаж танкера, состоящий из 30 граждан России, эвакуировали мальтийские власти.

На опубликованных фотографиях видно накренившееся в одну сторону судно с большой пробоиной, возле которой можно заметить маслянистую пленку.

CNN со ссылкой на итальянские власти сообщает, что в неповрежденном корпусе Arctic Metagaz находятся около 900 тонн топлива и более 60 тысяч тонн СПГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 марта заявила, что судно имеет "серьезные повреждения: на борту раздаются хлопки, фиксируются выбросы газа, усилился крен, наблюдаются локальные очаги пожара". По словам Захаровой, международные нормы предполагают ответственность прибрежных стран за разрешение ситуации с дрейфующим судном и предотвращение экологической катастрофы, а вовлеченность России и судовладельца "будет зависеть от конкретных обстоятельств".

Arctic Metagaz находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии. По данным украинской разведки, газовоз задействован в перевозке подсанкционного газа с российского проекта "Арктик СПГ-2" на китайский терминал Beihai.

Больше новостей Радио Свобода: