В США моряка обвиняют в шпионаже – в этом его поощряла мать

Суд в США рассматривает дело сотрудника военно-морских сил страны Вэй Цзиньчао о шпионаже. В этом его поощряла мать, утверждает сторона обвинения.

По словам помощника прокурора Фреда Шеппарда, мать моряка (её имя не называется) убеждала 22-летнего сына сотрудничать с китайской разведкой, так как это "может помочь ему в будущем получить работу в коммунистической партии Китая".

Шеппард также сообщил, что офицер китайской разведки обещал моряку перевезти его с матерью в Китай "для личной встречи", и Вэй искал туда билеты.

По сведениям прокуратуры, Вэй связан с китайской разведкой с февраля 2022 года. С тех пор он передал ей около 50 документов, содержащих технические данные о военных кораблях, сведения о подготовке морских пехотинцев к учениям и их численности. За это моряк получил от 10 до 15 тысяч долларов, сказал Шеппард.

По его утверждению, этим Вэй "подверг риску тысячи моряков". Тот вину не признаёт.

Моряка арестовали на прошлой неделе. Адвокат просил освободить его под залог, прокуратура была против. Суд решил оставить Вэя под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.