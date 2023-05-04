В США одобрена первая в мире вакцина от вируса RSV

В США одобрена первая в мире вакцина от респираторно-синтициального вируса (RSV). Этот вирус является одной из основных причин заболеваний дыхательных путей у младенцев и детей до 5 лет, но поражает и взрослых. Только в США ежегодно регистрируются тысячи смертей, вызванных последствиями заболевания.

Главный регуляторный орган США, наблюдающий за фармакологией - The US Food and Drug Administration (FDA) - одобрил вакцину Arexvy, разработанную фармацевтической компанией GSK. Её эффективность оценивается в 82,6%. Побочные эффекты минимальны и включают в себя в основном болезненность в месте укола.

Далее вакцине предстоит пройти утверждение в других регуляторных органах. Предполагается, что уже через несколько месяцев Arexvy будет доступна для применения у людей старше 60 лет.

Респираторно-синтициальный вирус поражает бронхи и лёгкие. В США от него ежегодно погибают 100-300 детей в возрасте до пяти лет, более 50 тысяч детей попадают в больницы. У взрослых он представляет особую опасность для пожилых, людей со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

В целом в США каждый год из-за него умирают от шести до десяти тысяч людей старше 65 лет, от 60 до 120 тысяч требуют госпитализации. У взрослых без сопутствующих заболеваний он чаще проходит как обычная простуда, но может оставлять последствия в виде многомесячных слабости и изнуряющего кашля.

Разработки вакцин от RSV введутся во многих странах мира более 60 лет, с момента его открытия в 1955 году.