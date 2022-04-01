Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальном телеграм-канале министерства.

Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Она вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в 3 недели. На данном этапе применение вакцины разрешено для лиц старше 18 лет.

Клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V" начались в Москве в конце января. Центр Гамалеи заявлял, что пока ее лучше использовать в качестве бустера.

Минздрав позиционирует новый препарат как "первую в мире назальную вакцину от COVID-19". Еще в июне прошлого года австралийские исследователи начали клинические испытания назальной вакцины. Тогда разработчики заявляли, что вакцина станет доступной для пациентов примерно через два года.