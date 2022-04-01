Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальном телеграм-канале министерства.
Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Она вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в 3 недели. На данном этапе применение вакцины разрешено для лиц старше 18 лет.
Клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V" начались в Москве в конце января. Центр Гамалеи заявлял, что пока ее лучше использовать в качестве бустера.
Минздрав позиционирует новый препарат как "первую в мире назальную вакцину от COVID-19". Еще в июне прошлого года австралийские исследователи начали клинические испытания назальной вакцины. Тогда разработчики заявляли, что вакцина станет доступной для пациентов примерно через два года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.