США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они будут касаться новых выпусков российского госдолга, российских официальных лиц и компаний. Причиной названа "вредоносная внешняя деятельность" Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещённых после 14 июня.

Предусматривается высылка из США 10 российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В список ограничений попали шесть российских технологических компаний, обвинённых в помощи российским спецслужбам.

Среди них — НИИ "Спецвузавтоматика", специализирующееся на системах кибербезопасности. IT-компания в сфере защиты информации Positive Technologies, планировавшая в этом году размещение на московской бирже с оценкой в 4 миллиарда долларов. Военный технополис "ЭРА" в Краснодарском крае, в котором работают частные и государственные компании, привлечённые министерством обороны.

Среди физических лиц в расширенном санкционном списке — бывший пресс-секретарь Владимира Путина Алексей Громов. Сейчас он занимает должность первого заместителя руководителя Администрации президента, СМИ неоднократно писали, что в Кремле чиновник отвечает, в числе прочего, за работу телевидения, в том числе — финансирования государственных каналов.

Администрация Байдена официально назвала российскую Службы внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории.

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