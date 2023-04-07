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В США опубликован доклад о нарушениях, допущенных членом Верховного суда

На этом фото судей Верховного суда США, сделанном в октября 2010 года, Кларенс Томас - крайний слева в нижнем ряду

Американское издание ProPublica, расследующее факты коррупции, сообщило на этой неделе, что член Верховного суда США Кларенс Томас ежегодно в течение двадцати лет проводил свои отпуска за счет средств, полученных от основного спонсора Республиканской партии, техасского застройщика Харлана Кроу.

Члены Верховного суда США обязаны ежегодно заполнять декларации о полученных подарках. Кларенс Томас признал, что пребывал в полной уверенности, что "подобного рода знаки личного гостеприимства" не подпадают под требование об их занесении в декларацию.

Авторы расследования в издании ProPublica выявили, что среди средств, используемых судьёй во время отпусков, были роскошные яхты и личный самолёт Харлана Кроу. Среди подарков от миллиардера судья также принимал ежегодный летний отпуск в горах продолжительностью в одну неделю. В расследовании также упоминается путешествие в Индонезию в 2019 году, которое могло стоить полмиллиона долларов.

В заявлении, сделанном судьёй Томасом в пятницу, в частности говорится о близкой личной дружбе между семьями Томаса и Кроу, об отсутствии каких-либо деловых отношений между ними. Это якобы и являлось причиной, по которой судья Верховного суда считал излишним сообщать о получаемых им подарках.

Британская компания BBC News, опубликовавшая изложение текста расследования, заявляет, что не проводила независимой проверки сообщений ProPublica, но цитирует высказывания судьи из документального фильма, посвященного его жизни: "Я предпочитаю стоянки для автофургонов. Я предпочитаю парковки Walmart пляжам и тому подобному". Судья говорит, что пользуется обычными благами и предпочитает быть ближе к обыкновенным людям.

После публикации в издании ProPublica, несколько законодателей от Демократической партии потребовали расследования нарушений, допущенных судьёй Томасом, и ужесточения кодекса поведения для членов Верховного суда.

Конгрессвумен-демократ от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес написала в Твиттере: "Томас должен быть подвергнут импичменту".

Процесс импичмента судьи Верховного суда США таков же, как и в отношении других официальных лиц, он начинается с создания проекта постановления об импичменте в Палате представителей Конгресса США, который принимается простым большинством голосов. Однако, принятие постановления Сенатом потребует двух третей голосов.

В данный момент голоса республиканцев и демократов в Сенате соотносятся как 50 на 50. BBC News отмечает, что в такой ситуации предъявление обвинений, достаточных для импичмента судьи, весьма маловероятно.

Судья Томас - один из шести консервативно настроенных членов Верховного суда, общий состав которого насчитывает девять судей.

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