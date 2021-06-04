В США приравняют использование программ-вымогателей к терроризму

Минюст США повысит приоритет расследований о вымогательских хакерских атаках до уровня преступлений, связанных с терроризмом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Такое решение было принято после кибератаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и растущего ущерба, причиненного хакерами.

Теперь следователи, занимающиеся делами о цифровых вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информацией с руководством в Вашингтоне. Ранее подобный алгоритм использовался в расследовании дел, связанных с терроризмом.

Согласно новому внутреннему руководству, такой приоритет будет относиться к случаям, связанным с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами или рынками, криптовалютными биржами и онлайн-услугами по отмыванию денег.

В начале мая оператор трубопровода Colonial Pipeline, через который поставляется почти половина бензина и дизельного топлива на Восточное побережье США, вынужден был приостановить работу из-за кибератаки. Хакеры потребовали от компании плату за разблокировку компьютерных систем. Bloomberg писал, что компания выплатила хакерами около пяти миллионов долларов. ФБР обвинила в кибератаке хакерскую группировку DarkSide, которую связывают с Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву бороться с преступными группировками, совершающими кибератаки против американских компаний и объектов инфраструктуры, и не укрывать лиц, причастных к этим кибератакам.

Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.