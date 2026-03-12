Наводчики. Помогут ли Ирану разведданные, которые дает Россия

Через два дня после того, как США и Израиль начали массированную воздушную кампанию против Ирана, посольство США в Эр-Рияде, расположенное в 400 километрах от Персидского залива, подверглось удару двух иранских беспилотников. По данным саудовского министерства обороны и самого посольства, в результате атаки никто не пострадал, а зданию был нанесен "ограниченный ущерб и незначительные материальные повреждения". Более значимой была очевидная цель: отделение ЦРУ в Саудовской Аравии.

С начала войны 28 февраля Иран ответил ударами по все большему числу целей, атаковав беспилотниками и ракетами военные объекты США в Кувейте и Бахрейне, а также ряд целей в странах Персидского залива, включая небоскребы и аэропорт Дубая и опреснительные установки в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

Но для нанесения ударов по этим целям не требуется особых разведывательных данных. При этом Тегеран также нанес удары по ряду целей, которые, по мнению экспертов, не были бы выявлены Ираном без конкретной разведывательной информации. Которую Россия, возможно, с удовольствием предоставила.

"Они считают, что их душат, окружают"

Объем информации, которую, по словам американских официальных лиц, Москва предоставляет Тегерану, о чем написала газета Washington Post, остается неясным. Газета сообщила, что Россия передала Ирану сведения о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, включая военные корабли и самолеты.

Три американских чиновника в общих чертах подтвердили Радио Свободная Европа/Радио Свобода информацию газеты, но отказались предоставить более подробные сведения.

Помимо посольства в Эр-Рияде, к другим важным целям, по которым Иран нанес удары с начала кампании 28 февраля, относятся компоненты высокотехнологичной системы противоракетной обороны (THAAD), которые используются на объектах США, а также их союзников, таких как Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Россия, вероятно, делится данными электронной разведки – сигналами радаров, радиоволнами – и "информацией о динамических целях в режиме реального времени", то есть конкретными сведениями, позволяющими быстро запускать беспилотники и ракеты, говорит Николь Граевски, специалист по Ирану во французском университете Sciences Po.

По ее словам, в эту информацию, вероятно, включается оценка ущерба: как выглядит объект после попадания дрона или ракеты, чтобы военные, ответственные за их наведение, или сотрудники разведки могли определить, насколько эффективной оказалась атака.

У Ирана есть лишь несколько спутников, способных производить детальные изображения военных объектов. Россия имеет куда более крупную и сложную спутниковую сеть, чем Иран, хотя и значительно меньшие возможности, чем Соединенные Штаты.

Но Иран, как и Россия, может получать снимки от коммерческих спутниковых провайдеров, чьи общедоступные изображения за последнее десятилетие стали чрезвычайно популярными.

"На мой взгляд, россияне делают это хотя бы для того, чтобы продлить боевые действия, отвлечь внимание США и Израиля", – считает Граевски. По ее мнению, в Кремле толкуют ситуацию, в которой оказался Иран, как отчасти схожую с той, в которую попала сама Россия в Украине после начала полномасштабного вторжения. Ведь США и, возможно, другие страны НАТО тогда предоставили украинским военным подробную информацию о многих целях для ударов. "Российские руководители считают, что их страну душат, окружают, и они пытаются наказать за это Запад", – отмечает эксперт.

"Надеюсь, они этого не делают"

Арифметика проста: если Россия сможет поспособствовать тому, чтобы арсеналы американского оружия в ходе войны против Ирана сократились как можно сильнее, это означает, что Украине будет доступно меньше систем вооружения. Речь идет, например, о системы противовоздушной обороны Patriot, в которых Киев отчаянно нуждается.

Этот расчет не ускользнул от внимания Каи Каллас, главы внешнеполитического ведомства Европейского союза. "Сообщения о том, что Москва и Тегеран сотрудничают с целью уничтожения американских войск, не должны вызывать удивления, – заявила она 9 марта. – Украина, со своей стороны, предлагает помощь в защите американцев и наших партнеров в Персидском заливе. Уже одно это должно подсказать вам, кто ваши друзья".

Официальные лица администрации США, включая президента Дональда Трампа, не подтвердили сообщения о российской помощи Ирану. Посланник Белого дома Стив Уиткофф, который поддерживает тесные контакты с официальными лицами РФ и несколько раз встречался с Владимиром Путиным, заявил, что предупредил своих российских коллег: они не должны делиться с Тегераном разведывательной информацией.

"Я надеюсь, что они этого не делают", – ответил Уиткофф на вопрос, есть ли у него доказательства того, что Москва передает Ирану информацию о военных целях. Путин отрицал это во время телефонного разговора с Трампом, сообщил американский посланник в интервью CNBC 10 марта.

Анна Борщевская, исследовательница из Вашингтонского института ближневосточной политики, говорит, что накануне войны многие наблюдатели задавались вопросом о том, намеревается ли Россия спасать иранский режим. "Но они никогда не собирались этого делать, – отмечает Борщевская. – И на самом деле я не думаю, что сам иранский режим ожидал от России такого шага. Скорее всего, Москва предпочла бы проявить сдержанность и публично заявить о своей роли посредника, а затем в частном порядке предложить Ирану поддержку и поискать способы, как извлечь выгоду из этого кризиса. Именно это Россия и делает сейчас, поставляя [Ирану] разведданные. Москва не собиралась оказывать Тегерану прямую военную помощь, потому что не хочет прямого столкновения с США и Израилем. Это не в интересах России. Но в ее интересах – искать косвенные способы подорвать американо-израильскую кампанию".

В интересах России – искать косвенные способы подорвать американо-израильскую кампанию

Еще один признак того, что Россия может делиться с Ираном конфиденциальной информацией, содержится в соглашении о стратегическом партнерстве, подписанном двумя странами в прошлом году. Один из пунктов соглашения конкретно упоминает о таком обмене.

Помимо этого, Россия на протяжении многих лет поставляла Ирану несколько систем оборонительного оружия. В их число входят зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Красуха" – наземная система радиоэлектронной борьбы и подавления радиолокационных сигналов.

А как же Украина?

По мнению многих наблюдателей, сообщения о предоставлении Москвой разведданных Тегерану вступают в противоречие с позицией, которую Кремль занял в других ситуациях, когда США действовали решительно. Например, после захвата американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро реакция Кремля оказалась сдержанной.

Это было расценено как рассчитанный шаг, направленный на то, чтобы не вызвать враждебность Вашингтона и не поставить под угрозу продолжающиеся трехсторонние мирные переговоры по Украине.

Эксперты считают, что обмен разведданными между Россией и Ираном, хотя и вызывает тревогу у США и Израиля, вероятно, не пересек красную черту, которая вызвала бы более яростную и агрессивную реакцию. Подобной чертой могла бы стать, например, передача иранцам мощной ракетной системы, такой как "Искандер".

"Я не думаю, что информация об обмене разведданными способна нанести смертельный удар переговорам по Украине", – считает Анна Борщевская. По словам Николь Граевски, огласка, которая сопровождала этот вопрос, возможно, дала желаемый эффект для США, поскольку в последние дни интенсивность атак Ирана на важные для США и их союзников объекты несколько снизилась. Это может быть отчасти связано с тем, что Москва сократила объем поставляемой Тегерану информации, чтобы не раздражать Вашингтон.