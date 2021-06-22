В США россиянина обвиняют в контрабанде военной оптики в РФ

Министерство юстиции США предъявило обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования пяти подозреваемым, в том числе российскому гражданину.

По версии следствия, подозреваемые – россиянин, двое израильтян, а также два человека гражданство которых ведомство не называет - в нарушение закона об экспорте оружия на протяжении четырёх лет вывозили в Россию оптические устройства – тепловизионные прицелы и очки ночного видения.

Как указано в обвинительном заключении, россиянин Борис Полосин, израильтяне Владимир Гохман и Игорь Панчерников, а также живущие в штате Иллинойс Елена Шифрин и Владимир Придача под вымышленными именами приобретали на территории США указанное оборудование. Затем они переправляли его в Россию без надлежащей лицензии, при этом заверяя продавцов, что они не будут вывозить его за пределы Соединенных Штатов.



Подозреваемые пользовались фиктивными адресами для доставки в Россию, а в сопроводительных документах указывали, что предметы не подпадают под экспортный контроль и стоят менее 2500 долларов, добавили в Минюсте США.

Им грозит до 20 лет лишения свободы.