В США сочли верными действия пилотов в Кабуле после гибели людей

Пилоты военно-транспортного самолёта сделали правильный выбор, продолжив взлет из аэропорта в Кабуле, несмотря на то что на взлетно-посадочной полосе были люди. Об этом заявила представитель американских военно-воздушных сил Энн Стефанек.

Из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибло несколько человек. В США после проведенного расследования сочли, что экипаж действовал надлежащим образом и проявил здравый смысл, решив подняться в воздух как можно быстрее. Они приняли это решение, столкнувшись с беспрецедентной и быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Афганистане, отметили военно-воздушных силах.

Стефанек выразила соболезнования погибшим.