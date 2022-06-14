В США сочли верными действия пилотов в Кабуле после гибели людей

Пилоты военно-транспортного самолёта сделали правильный выбор, продолжив взлет из аэропорта в Кабуле, несмотря на то что на взлетно-посадочной полосе были люди. Об этом заявила представитель американских военно-воздушных сил Энн Стефанек.
Из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибло несколько человек. В США после проведенного расследования сочли, что экипаж действовал надлежащим образом и проявил здравый смысл, решив подняться в воздух как можно быстрее. Они приняли это решение, столкнувшись с беспрецедентной и быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Афганистане, отметили военно-воздушных силах.
Стефанек выразила соболезнования погибшим.
- Эвакуация граждан Афганистана, сотрудничавших с западными международными организациями и военными проходила на фоне вывода из страны американских войск и захвата власти радикальным движением "Талибан" в августе прошлого года.
- Талибы разрешали покинуть страну через аэропорт. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси самолетов и падали на землю при наборе высоты и разбивались.
- Последний американский самолёт покинул аэропорт Кабула 30 августа 2021 года. После этого представители "Талибана" объявили о завершении войны и своей победе в ней.
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