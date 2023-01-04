В США таблетки для аборта будут продавать в розничных аптеках

В США впервые разрешат аптекам в розничных торговых сетях продавать таблетки для прерывания нежелательной беременности. Такое решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), несмотря на то, что все больше американских штатов стремятся запретить медикаментозный аборт. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет, в первую очередь, о мифепристоне - синтетическом стероидном лекарственном средстве. До недавнего времени мифепристон мог отпускаться только рядом аптек по почте или специально сертифицированными врачами и клиниками.

В соответствии с новыми правилами FDA пациенткам по-прежнему будет необходим рецепт от сертифицированного медицинского работника, однако любая аптека, которая согласится принимать такие рецепты и получит сертификат на их распространение от компании производителя, сможет отпускать таблетки напрямую или по почте.

В июне Верховный суд США отменил свое решение 1973 года о праве женщин на аборт по собственному желанию. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне законодательства каждого из штатов.

По оценке института репродуктивного здоровья Guttmacher, минимум 26 штатов США, особенно традиционно консервативные штаты юга и среднего запада, могут в ближайшее время принять решение о полном или почти полном запрете абортов. Это может привести к росту числа подпольных абортов, связанных с ними смертей, тяжёлых последствий для здоровья женщин, "абортного туризма", а также к росту числа детоубийств и отказов от новорожденных.

Целый ряд американских законодателей-демократов подвергли критике решение Верховного суда. Президент США Джо Байден назвал решение об отмене права женщин на аборт "трагической ошибкой". Байден подчеркнул, что вердикт представляет опасность для здоровья и жизни американских женщин.