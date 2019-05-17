Право на выбор или право на жизнь? Вопрос абортов расколол США

В штате Алабама вступил в силу самый жесткий в Америке закон о запрете абортов. Это уже не первый случай, когда отдельные штаты бросают вызов решению Верховного суда, признавшему право на аборт конституционным. Президент Дональд Трамп не скрывает, что сам является противником абортов, а отмена федерального судебного решения была одним из пунктов его предвыборной программы.

Соединенные Штаты – страна, основанная религиозными диссидентами, которые зачастую исповедовали более строгие догматы, чем их оставшиеся в Европе единоверцы. Во второй половине позапрошлого столетия штаты начали вводить законодательный запрет на аборты, и к началу XX века они были запрещены повсеместно. То же самое относилось и к противозачаточным средствам.

И только в 60-е годы прошлого века, на волне движения за гражданские права, началось ослабление запретов по медицинским показаниям. Наконец, в 1973 году Верховный Суд США принял к рассмотрению дело “Ро против Уэйда”.

Джейн Ро – псевдоним Нормы Маккорви. Она опротестовала в судебном порядке закон штата Техас, допускавший аборт лишь в случае угрозы жизни матери. Генри Уэйд – тогдашний окружной прокурор графства Даллас. Вот фрагмент прений сторон, в котором адвокат Джейн Ро Сара Вэддингтон отвечает на вопрос суда, обладает ли правами неродившийся младенец.

САРА ВЭДДИНГТОН: Конституция, как я ее понимаю, защищает человека с момента его рождения. Гражданами являются родившиеся индивиды. Конституция, с моей точки зрения, предоставляет людям защиту после их рождения.



А это – диалог судьи Торгуда Маршалла с адвокатом Джеем Флойдом, защищавшим интересы правительства штата Техас.

ДЖЕЙ ФЛОЙД: Мы считаем, что жизнь возникает в момент оплодотворения.

ТОРГУД МАРШАЛЛ: И вы можете подтвердить это научными данными?

ДЖЕЙ ФЛОЙД: Ваша честь, в этой сфере есть не имеющие ответа вопросы.

ТОРГУД МАРШАЛЛ: Я снимаю свой вопрос.

ДЖЕЙ ФЛОЙД: Благодарю вас. Когда в неродившееся существо вселяется душа – для тех, кто верит в существование души, – я не знаю.

В итоге Верховный суд семью голосами против двух признал, что право на искусственное прерывание беременности гарантировано Конституцией. Он сделал это на основании расширительного толкования Четвертой поправки, которая гарантирует неприкосновенность личности. Решение Верховного суда отменило не только закон Техаса, но и аналогичные законы всех штатов.

Однако противники абортов не смирились. Они не оставляли надежду добиться отмены решения по делу "Ро против Уэйда". Отношение к абортам стало лакмусовой бумажкой при утверждении Сенатом назначений федеральных судей и членов Верховного суда. Кандидат в президенты Дональд Трамп не скрывал своего намерения обеспечить поворот вспять. Вот фрагмент его теледебатов с Хиллари Клинтон. Вопрос задает обозреватель телекомпании Fox News Крис Уоллес.

КРИС УОЛЛЕС: Обратимся к другой теме, которая разделяет вас, и результат этих выборов может кардинальным образом изменить положение. Это проблема абортов. Г-н Трамп, вы – противник абортов. И я хочу задать вам конкретный вопрос. Вы хотите, чтобы суд, включая судей, которых вы назначите, отменил решение по делу "Ро против Уэйда", которое предусматривает право женщины на аборт?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, если это произойдет, потому что я противник абортов и назначу судей, которые против абортов, я полагаю, вопрос будет передан на усмотрение отдельных штатов.

КРИС УОЛЛЕС: Я спрашиваю конкретно вас...

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если это решение будет отменено, вопрос вернется в компетенцию штатов.

КРИС УОЛЛЕС: Но я спрашиваю вас: хотите ли вы, чтобы суд отменил решение?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если я назначу двух, а возможно, и трех судей, именно это и произойдет. Это произойдет автоматически, я считаю. Потому что я назначаю судей – противников абортов. Вопрос вернется на усмотрение штатов, и штаты примут свое решение.

Президент Трамп уже назначил двух членов Верховного суда и может в ближайшие годы назначить еще одного или двух. В результате консервативное крыло получит значительный перевес. Недавно он поднял тему абортов на своем предвыборном митинге во Флориде.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Демократы агрессивно настаивают на поздних абортах, которые позволяют вырывать ребенка из матки матери вплоть до момента рождения. Дитя родилось, вы красиво пеленаете младенца и говорите его матери, что его, возможно, надо казнить. Нет, это немыслимо. И они даже не желают обсуждать это! И вот, чтобы защитить невинных младенцев, я призвал Конгресс немедленно принять закон, запрещающий экстремальный аборт на позднем сроке.

На прошлой неделе губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп подписал закон, запрещающий аборт на седьмой неделе беременности, когда начинается сердцебиение плода. Исключение сделано лишь для случаев, когда возникает угроза жизни матери и для женщин, подвергшихся насилию при условии, что пострадавшая обратилась в полицию. А в понедельник на этой неделе еще более жесткий закон подписала губернатор Алабамы республиканка Кей Айви. Принятию закона предшествовали острые дебаты в верхней палате законодательного собрания штата. Вот диалог сенатора-демократа Вивиан Дэвис Фигэрс с республиканцем Клайдом Шамблиссом.

ВИВИАН ДЭВИС ФИГЭРС: Вы знаете, что это значит – быть изнасилованной?

КЛАЙД ШАМБЛИСС: Нет, мэм, не знаю.

ВИВИАН ДЭВИС ФИГЭРС: А вы знаете, каково это, когда ваш родственник вступает с вами в кровосмесительную связь?

КЛАЙД ШАМБЛИСС: Со мной?

ВИВИАН ДЭВИС ФИГЭРС: Да, с вами.

КЛАЙД ШАМБЛИСС: Нет, мэм, не знаю.

ВИВИАН ДЭВИС ФИГЭРС: Так вот, это одна из тех травм, которые испытывает человек... Лишить человека, испытавшего такую травму, выбора, оставить его с последствиями этого насилия, заставить привести в мир ребенка и каждый день получать напоминания о том, что произошло... Кто-то может с этим справиться. Но некоторые – нет.

Как ясно из этого диалога, алабамский закон не делает исключения для случаев изнасилования и инцеста. Единственное легальное основание для аборта – угроза жизни матери или не совместимая с жизнью аномалия плода. Губернатор Айви не скрывает, что закон принят именно для того, чтобы оспорить решение Верховного суда по делу "Ро против Уэйда". В настоящее время законы, серьезно ограничивающие право на аборт, действуют в 14 штатах. Нет сомнения, что рано или поздно Верховный суд займется этим вопросом. Темой президентской кампании он уже стал. Один из кандидатов Демократической партии, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд готова возглавить национальное движение в защиту права на аборт. Отрывок из ее интервью обозревателю CNN Андерсону Куперу.

КИРСТЕН ДЖИЛЛИБРАНД: Я надеюсь, что американский народ и американские женщины повсюду спросят с президента и будут протестовать против этих крайних решений легислатур и губернаторов, подписывающих эти законы. Они криминализируют право женщины распоряжаться своим телом, своей репродуктивной свободой, правом решать, сколько детей она хочет иметь. И это буквально обращает вспять время по уже устоявшемуся закону. Американский народ не поддерживает это. Более 70 процентов американцев поддерживают репродуктивную свободу и решение по делу "Ро против Уэйда".

АНДЕРСОН КУПЕР: На самом деле это совсем не неожиданность. Будучи кандидатом, президент Трамп ясно заявлял, что хочет отменить решение. Он был избран отчасти благодаря тому, что его сторонники хотели, чтобы он назначил в Верховный суд консервативных судей, потенциально способных отменить решение по делу "Ро против Уэйда", если дойдет до этого. Получается, можно сказать, что такова воля народа, во всяком случае до некоторой степени?



КИРСТЕН ДЖИЛЛИБРАНД: Хиллари Клинтон получила на три миллиона голосов больше, так что я бы так не сказала.

Сенатор Джиллибранд ошибается. Недавний опрос социологической службы Gallup показал, что общественное мнение по этой проблеме расколото точно так же, как и по многим другим. 48 процентов американцев называют себя сторонниками права на выбор, и ровно столько же отказывают женщинам в этом праве – они называют себя сторонниками права на жизнь.