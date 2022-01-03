В США умер автор музыки к детской передаче "Улица Сезам"

В США умер автор музыки к популярной детской передаче "Улица Сезам" Стивен Лоуренс. Ему было 82 года.

Композитор писал музыку к "Улице Сезам" более 30 лет, сочинив 300 песен. Кроме того, Лоуренс – автор саундтреков для фильмов "Рано или поздно", "Бей в барабан медленно" и "Элис, милая Элис".

С 2003 года и до своей смерти Лоуренс работал дирижером в синагоге города Стэмфорд.

Композитор удостоен трех премий "Эмми" за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.​