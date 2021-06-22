В "Улице Сезам" впервые появилась однополая семья

В новом эпизоде детского шоу "Улица Сезам" впервые появилась однополая семья. Серия с двумя отцами был посвящена празднованию Дня семьи и показана в четверг в США на стриминговом сервисе HBO Max и выложена в ютьюбе.

"Улица Сезам" – популярная детская программа, выходящая с 1969 года. "Мы всегда были местом, приветствующим многообразие и инклюзию, – написал в фейсбуке сорежиссёр эпизода Алан Мураока. – Любовь для всех одинакова, и мы рады что добавили такую семью в нашу семью Сезам".

Новый эпизод был показан в месяц прайда – международной акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Ранее в этом сезоне в "Улице Сезам" появились два новых персонажа – чернокожие американцы, напоминает CNN.