В США умер сооснователь корпорации Intel Гордон Мур

В США умер американский бизнесмен и сооснователь корпорации Intel Гордон Мур. Ему было 94 года.
Гордон Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года в семье заместителя шерифа округа. Начал учёбу в государственном университете Сан-Хосе.
В 1950 году получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, а в 1954-м – степень доктора философии в области физики и химии в Калифорнийском технологическом институте. Работал в Лаборатории прикладной физики в университете Джона Хопкинса.
В 1957 году Мур и ещё семь инженеров – так называемая "вероломная восьмёрка" – создали компанию Fairchild Semiconductor. Она создала первую интегральную схему, пригодную для массового производства.
В 1965 году вывел "закон Мура", согласно которому в современной формулировке количество транзисторов, размещаемых в кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца.
В 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже переименовали в Intel. Мур проработал в ней до 2006 года, после чего ушёл в отставку. Бизнесмена называли пионером Силиконовой долины.
Вместе со своей женой Бетти в 2000 году бизнесмен основал благотворительный фонд, через который пожертвовал на благотворительность более пяти миллиардов долларов.
По последним оценкам Forbes, состояние Мура превышает семи миллиардов долларов.
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