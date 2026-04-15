В США умер журналист и бывший президент Радио Свобода Кевин Клоуз

В Соединённых Штатах умер журналист и руководитель нескольких радиовещательных компаний Кевин Клоуз. Ему было 85 лет.

Клоуз родился в 1940 году в Торонто в семье продюсеров и литераторов, закончил Гавардский университет и выпустил пять книг, в их числе "Россия и русские: внутри закрытого общества".

На протяжении четверти века Клоуз был репортёром и старшим редактором газеты The Washington Post, с 1977 по 1981 возглавлял московское бюро газеты. В эти годы он близко сошелся с представителями советской литературной и художественной интеллигенции, с правозащитниками и лидерами оппозиционных групп. Близкая дружба связывала его с семьей Чуковских.

В 1992-м Кевин Клоуз занял пост директора Радио Свобода и провел серьезные реформы в Русской службе. В 1995-м под его руководством "Свобода" перенесла бюро из Мюнхена в Прагу.

В конце 1998-го Клоуз возглавил Национальное Общественное радио и оставался на этом посту в течение 10 лет, затем стал деканом Журналистского Колледжа в Мерилендском Университете.

В период кризиса на Радио Свобода в 2013 году Клоуза пригласили вернуться на пост президента радио и два года вновь руководил знакомой ему организацией.

В профессиональных кругах Клоуз был широко известен своей поддержкой демократических взглядов, независимой журналистики и глубокого анализа общественных событий.

"Радио – невероятное средство массмедиа для любого одаренного слухом человека. Это самое близкое человеку СМИ, потому что под него можно открыть книгу, размышлять о мире, мыть посуду, готовить ужин, заваривать чай и кофе. Человеческий голос, несущий идеи и свидетельства, – я что-то видел, что-то слышал, чего-то касался, – это сила. Происходящее в частной жизни одного человека можно передать через эфир другому со скоростью света. Это волшебный инструмент массмедиа. Я всю жизнь провел с радио, и мне всегда казалось, что это лучшее СМИ для воображения", – сказал Клоуз в одном из интервью Русской службе Радио Свобода.