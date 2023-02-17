В США за использование детского труда оштрафована крупная компания

В США одна из крупнейших санитарных компаний согласилась заплатить штраф в $1,5 миллиона долларов - в результате расследования фактов применения детского труда в ночные смены. Как сообщает Би-би-си, администрация компании нанимала детей для уборки цехов, в которых упаковывается мясная продукция.

Министерство труда объявило, что более ста подростков в возрасте от 13 до 17 лет работали на компанию Packers Sanitation Services. В министерстве назвали это "систематическим нарушением" труднового законодательства руководством компании.

Американские федеральные законы запрещают приём на работу лиц, моложе 14 лет и ограничивают время работы подростков.

Представитель санитарной компании заявил, что не предприятии применяется "нулевая толерантность" к найму на работу заявителей в возрасте младше 18 лет. Аудиторские проверки и дополнительные тренинги стали проводиться после того, как стало известно о результатах расследования.

Многие руководящие сотрудники компании, признанные ответственными за использование детского труда, уволились "несколько лет назад" заявил представитель компании. Он публично заверил общественность о приверженности компании соблюдению законов и введении строгого запрета на использование труда детей и подростков до достижения ими 18 лет.

В публикации Би-би-си говорится, что Министерство труда начало расследование в прошлом году. Были выявлены, по меньшей мере, три подростка, пострадавших от производственных травм во время применения вредных химических веществ для очистки технологического оборудования.

Инспекторы заявили, что руководители предприятия нарушали внутренние правила и некоторые из менеджеров пытались мешать следственным действиям.

Представитель Министерства труда Джессика Луман, руководящая отделом оплаты труда и соблюдения рабочих графиков заявила, что систематические нарушения законов о детском труде были выявлены на 13 предприятиях в восьми штатах.