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Более 20 процентов детей в Африке подвергаются эксплуатации

Семилетний ребёнок работает на хлопковом поле своих родителей, Кот-д'Ивуар, 2001

Дети в возрасте от пяти до семнадцати лет вовлечены в детский труд во всех регионах мира. Наибольшая доля детей, подверженных эксплуатации, зафиксирована в Африке к югу от Сахары. Об этом говорится в отчёте специального докладчика ООН по вопросам современного рабства, опубликованном в среду, 17 августа.

Под детским трудом понимается труд, который подвергает риску физическое и психическое здоровье детей и мешает их обучению. На Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Северной и Южной Америке в него вовлечены от 4 до 6 процентов несовершеннолетних. В Африке цифра кратно выше: в среднем по материку около 22% детей подвергаются эксплуатации. В регионе Сахель, к югу от пустыни Сахара, наблюдается самая высокая доля – почти 24% вовлечённых в труд детей.

По последним данным, опубликованным ЮНИСЕФ на начало 2020 года, 160 миллионов детей в мире были принуждены к труду. При этом почти половина из них – 79 миллионов – были заняты на опасных работах, которые могут причинить вред здоровью, безопасности или нравственности детей. В ЮНИСЕФ опасались, что из-за пандемии COVID-19 к концу 2022 года в трудовое рабство попадут ещё девять миллионов детей.

Согласно отчёту ЮНИСЕФ, 70% детского труда используется в сельском хозяйстве, 20% – в сфере услуг, ещё 10% – в промышленности. Детский труд больше распространён среди мальчиков, чем среди девочек, и в сельской местности, чем в городской. Около трети эксплуатируемых детей не посещают школу.

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