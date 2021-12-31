В США за сутки коронавирусом заразилось почти 500 тысяч человек

В Соединённых Штатах за сутки выявлено самое высокое число инфицированных коронавирусом за почти 2 года пандемии. По данным The New York Times, в среду в стране было выявлено более 488 тысяч инфицированных. По неофициальным данным портала Worldometers, в четверг этот показатель был ещё выше - более 500 тысяч.
Столь резкий рост числа инфицированных специалисты связывают с быстрым распространением более заразного штамма "омикрон". Такая же картина наблюдается во многих странах Западной Европы. В частности, в Великобритании, население которой примерно в 6 раз меньше, чем в США, за последние сутки выявлено почти 200 тысяч инфицированных, во Франции более 200 тысяч.
В большинстве стран мира при этом сейчас нет локдаунов, которые, как правило, вводились прошлой зимой. Действуют различные иные ограничения - например, масочный режим или необходимость предъявлять куар-коды о вакцинации.
В отличие от показателей числа инфицированных, число госпитализированных и умерших от COVID-19 в странах, где быстро распространяется "омикрон", растёт далеко не такими быстрыми темпами. В ЮАР, где "омикрон" более месяца назад был впервые выявлен, специалисты говорят о том, что вызванная им волна заражений уже схлынула и фактически не привела к увеличению числа смертей.
- Во всём мире сейчас фиксируется более 1 миллиона заражений коронавирусом за сутки - это самые высокие показатели с начала пандемии - и несколько тысяч смертей. При этом в ряде европейских стран, в том числе в России, число заражённых и умерших продолжает постепенно снижаться.
- Очередного всплеска заболеваний власти России ожидают в январе-феврале 2022 года. Об этомсообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Распространение "омикрона", которое власти уже назвали неизбежным, по оценкам Reuters, приведёт к тому, что будет выявляться более 50 тысяч случаев заражения в сутки. При этом власти надеются, что, как и в странах Запада, резкого увеличения числа смертей не произойдёт, поскольку течение болезни при "омикроне" мягче, чем при доминирующем в России сейчас штамме "дельта".
- 31 декабря исполняется два года с момента, когда Китай официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Вскоре был выявлен ранее не известный коронавирус, который и стал причиной болезни. Начавшаяся пандемия унесла жизни более 5 миллионов человек, перенесли инфекцию, по официальным данным, почти 300 миллионов по всему миру.
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