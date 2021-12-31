В США за сутки коронавирусом заразилось почти 500 тысяч человек

В Соединённых Штатах за сутки выявлено самое высокое число инфицированных коронавирусом за почти 2 года пандемии. По данным The New York Times, в среду в стране было выявлено более 488 тысяч инфицированных. По неофициальным данным портала Worldometers, в четверг этот показатель был ещё выше - более 500 тысяч.

Столь резкий рост числа инфицированных специалисты связывают с быстрым распространением более заразного штамма "омикрон". Такая же картина наблюдается во многих странах Западной Европы. В частности, в Великобритании, население которой примерно в 6 раз меньше, чем в США, за последние сутки выявлено почти 200 тысяч инфицированных, во Франции более 200 тысяч.

В большинстве стран мира при этом сейчас нет локдаунов, которые, как правило, вводились прошлой зимой. Действуют различные иные ограничения - например, масочный режим или необходимость предъявлять куар-коды о вакцинации.

В отличие от показателей числа инфицированных, число госпитализированных и умерших от COVID-19 в странах, где быстро распространяется "омикрон", растёт далеко не такими быстрыми темпами. В ЮАР, где "омикрон" более месяца назад был впервые выявлен, специалисты говорят о том, что вызванная им волна заражений уже схлынула и фактически не привела к увеличению числа смертей.