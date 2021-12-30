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Росстат сообщил о рекордном числе умерших от COVID-19 в ноябре

В России и аннексированном Крыму в ноябре умерли более 87,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. У 80 тысяч из них заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. Почти у полутора тысяч умерших коронавирус вызвал осложнения, ускорившие смерть. Об этом сообщает Росстат.

Официальное число смертей от COVID-19 в ноябре стало максимальным за месяц за два года пандемии.

Ранее замглавы правительства Татьяна Голикова сообщала, что в ноябре смертность в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17 процентов. При этом основной прирост, по словам Голиковой, пришёлся именно на COVID-19.

30 декабря, на последнем в уходящем году заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Голикова сказала, что количество заражений коронавирусом снижается. Вместе с тем вице-премьер предостерегла о возможном росте заболеваемости после новогодних праздников.

16 декабря издание "Холод" подсчитало на основе выступлений Голиковой, что избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса превысила один миллион человек. В ответ глава Минздрава Михаил Мурашко назвал это сообщение фейком.

По официальным данным, с начала пандемии коронавируса в России с учётом Крыма диагностировано почти 10,5 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.

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