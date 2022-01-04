В США за сутки выявили более одного миллиона заражений COVID-19

В США число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки превысило один миллион. Об этом сообщает Bloomberg.

Это максимальный прирост заболевших за сутки, зарегистрированный в какой-либо другой стране мира с начала пандемии, и почти вдвое превышает предыдущий суточный максимум, установленный в США четыре дня назад – 590 тысяч заражений.

При этом, как пишет Bloomberg, цифра в один миллион может быть заниженной, поскольку многие делают тесты дома и не передают результаты официальным властям.

Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма "омикрон", который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжёлому течению болезни и росту количества смертей.

В то же время рост заболеваемости привел к лавинообразному увеличению числа работников, отсутствующих на рабочих местах, в том числе в школах, медицинских учреждениях, авиакомпаниях, полицейских и пожарных департаментах. Результатом этого становятся отмена рейсов, закрытие школ и приостановка возвращения сотрудников в офисы.

Число больничных коек в США, занятых пациентами с COVID-19, впервые за четыре месяца превысило 100 тысяч, сообщило сегодня министерство здравоохранения и социальных служб. В отделениях интенсивной терапии находятся 18 557 пациентов.



В России (включая аннексированный Крым) за прошедшие сутки зарегистрировали 15 903 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное значение с середины июня 2021 года.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ожидают после Нового года ухудшения ситуации с COVID-19 в связи с распространением штамма "омикрон". В то же время глава ведомства Анна Попова отметила, что в России все ещё доминирует вариант "дельта".