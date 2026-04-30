В США задержали бурятского ламу, который просил убежища в стране

В американском штате Вайоминг сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) задержали бурятского ламу Балдана Базарова. Об этом 29 апреля сообщило объединение "Бурятское национальное движение за независимость".

Балдан Базаров – бывший настоятель Кыренского дацана в российской Республике Бурятия. Он осудил российское полномасштабное вторжение в Украину и уехал в США, где запросил политическое убежище.

Телеграм-канал "Люди Байкала" пишет, что в США он работал уборщиком в отеле, затем в прачечной и курьером. В последний год он жил в Калифорнии и работал водителем. Теперь ему может грозить депортация. Почему именно он был задержан, в частности было ли ему отказано в убежище, не сообщается.

Сибирь.Реалии отмечают, что позиция Базарова отличается от точки зрения многих российских лам, которые поддерживают войну против Украины и проводят молебны на фронте. В 2023 году к группировке российской армии "Восток", в частности, был прикомандирован бурятский Баир-лама.

После прихода к власти администрация Дональда Трампа ужесточила миграционную политику. Из США начали депортировать нелегальных мигрантов и просителей убежища, заявления которых не были удовлетворены. Это коснулось и граждан России – было организовано несколько депортационных рейсов с россиянами. Как минимум двух выдворенных из США граждан России – бывшего военного Артема Вовченко и антивоенного активиста Леонида Мелехина – по прилёте арестовали по уголовным делам.