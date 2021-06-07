В США зарегистрирован препарат, замедляющий наступление деменции

Впервые за последние два десятилетия Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат против болезни Альцгеймера - самого распространённого вида старческой деменции. Более 30 миллионов жителей Земли предположительно страдают болезнью Альцгеймера. В большинстве своём это люди старше 65 лет.

Как сообщает Би-би-си, препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Испытания препарата показали, что он воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни.



Адуманукаб подходит пациентам моложе 80 лет, которым проведено детальное МРТ-сканирование и, таким образом, установлен точный диагноз.

В публикациях британской прессы подчёркивается, что Адуманукаб не следует воспринимать как панацею от болезни. Немало врачей выражают сомнения в его эффективности. Тем не менее, регистрация препарата, как ожидается, даст толчок исследованиям в области борьбы с деменцией. Эта область медицины традиционно получает меньше инвестиций в сравнении с онкологией или кардиологией.

В конце 2019 года американский производитель Biogen проанализировал большой объем данных о влиянии адуманукаба на здоровье пациентов. Выяснилось, что препарат замедляет ослабление способностей человека к размышлению и ориентации - если применяется в более высоких дозах.