"Хозяева так не делают". Закрыта единственная в России больница для пожилых

В Москве закрыта единственная в России больница, которая специализировалась на лечении пожилых людей, 60-я больница, расположенная на территории Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова. Это было ведущее учреждение в области геронтологии (наука о старении. – РС). За год здесь проходили лечение до 10 тысяч пенсионеров, ветеранов. Сейчас, по словам местных жителей, главный корпус 60-й больницы готовится к сносу.

Москвичка Ольга Михайлова рассказывает, что врачи бывшей 60-й "больницы старых большевиков" спасли жизнь ее деду, умирающему от рака. Благодаря эффективному лечению он прожил еще 15 лет и увидел пятерых правнуков.

– Мой дед прошел гражданскую, всю Отечественную войну, болел онкологией, но благодаря врачам этой больницы дожил до 87 лет, – вспоминает Ольга Михайлова. – Ежегодно ему проводили здесь химиотерапию, поддерживающее лечение и таким образом продлили его жизнь.

– Мне тоже довелось здесь лечиться. Меня буквально за полторы недели поставили на ноги, и я очень доволен, – рассказывает бывший пациент больницы Владимир Егоров. – Врачи были очень квалифицированные, оборудование хорошее. Все стремились сюда попасть, а теперь попадать некуда. Пожилые люди уже не смогут получить такую квалифицированную помощь.

Больница была построена в 1956 году. В настоящее время она является частью Московского клинического научного центра имени Логинова. Старый больничный корпус имеет архитектурную ценность, но руководство центра не стремится его сохранить. Последние месяцы здание стоит с открытыми окнами. Местные жители считают, что его умышленно доводят до аварийного состояния.

– Окна открыты, вероятно, для того, чтобы ускорить гибель здания: внутрь попадет вода, она будет заливаться в трещины, корпус будет разрушаться и гнить, – говорит жительница района Перово Елена Эллебрант. – Очень жаль, у нас в районе мало таких красивых зданий. В основном, типовая брежневская и хрущевская застройка.

Непосредственно перед закрытием в больничном корпусе был проведен капитальный ремонт. Отвечать на вопрос, зачем его делали, и давать какие-либо другие комментарии руководство медцентра отказалось.

– Все делается втихую, без согласования с жителями округа. О сносе больницы я узнала совершенно случайно, – рассказывает Елена Эллебрант. – Прогуливаясь в парке, увидела, что в больнице открыты окна. Меня это удивило, и я зашла на ее территорию. На электронном стенде было написано, что здание устарело и подлежит сносу. До этого ни в СМИ, ни в интернете информации о сносе не было.

Администрация МКНЦ имени Логинова на своем сайте сообщает, что при проведении капремонта выяснилось, что "состояние здания еще в более аварийном состоянии, чем это было выявлено при первичном техническом обследовании". Работы были приостановлены. "С экономической точки зрения выгоднее стало построить новый современный медицинский центр. Соответствующее решение было принято комиссией", – говорится в официальном разъяснении руководства больницы.

– Это мощнейшее здание, которое простоит еще не одно поколение. Но вдруг выяснилось, что оно стало ветхим, – говорит бывший муниципальный депутат района Перово Михаил Петров. – У меня возникает масса вопросов. Почему это не выяснили перед началом капитального ремонта? Я как человек с техническим образованием понимаю, что эксперты не могли не "послушать" стены, не определить состояние перекрытий.

– Бросается в глаза лукавство в проведении экспертиз и ремонта. Очень странная ситуация, – считает муниципальный депутат района Перово Елена Славинская. – Мне кажется, у следственных органов есть причины заняться ей вплотную. Здесь возможно идет речь о хищении бюджетных средств. Была проведена одна экспертиза, на нее потрачены деньги, она дала определенные результаты, начался ремонт. Вдруг каким-то образом появляется еще одна экспертиза, которая говорит, что состояние здания еще более аварийное. Если еще первая экспертиза подтверждала, что дом аварийный, то о каком капремонте могла идти речь? Почему тогда на него потрачены наши бюджетные деньги? Речь уже идет о халатности, растрате, превышении должностных полномочий.

Как сообщает администрация центра имени Логинова, из-за закрытия больницы "сокращения врачебного персонала не проводилось". По другим сведениям, полученным от местных жителей, часть врачей все же была уволена.

– Сотрудники больницы боятся рассказывать о ситуации. Люди не хотят терять работу, – говорит житель района Перово Владимир Лосев. – Любые лишние разговоры, как и у остальных госслужащих, – это увольнение с занесением в "черный список", соответствующая "галочка". И на работу в этой системе они уже устроиться не смогут. Все понимают, что происходит, но все молчат. У меня мама работала в этой больнице, но ушла на пенсию. От ее коллег я слышал, что сейчас там сократили количество ставок. Врачи говорят, что увеличилась нагрузка, им стало тяжелее. Приходится работать до 8–9 вечера. И, по оценкам сотрудников, это уже не полноценная больница, а, скорее, дневной стационар, если сравнивать с тем качеством лечения, которое было раньше.

Больница больше 60 лет специализировалась только на лечении пожилых людей. За это время был накоплен уникальный опыт. Но, по мнению пациентов, многое было потеряно с началом "оптимизации" – с 2013 года, когда больница для стариков вошла в состав Центра имени Логинова.

– Тогда был взят новый курс на платное обслуживание, – рассказывает местная жительница Ольга Михайлова. – Администрация Центра говорит, что для больных ничего не изменилось, но это неправда. Стало меньше бесплатных услуг. Бесплатные услуги фактически стали подменяться направлениями на платные приемы. В результате изменений в 2014 году были закрыты 22 отделения из 50. В том же году было уволено более 100 докторов.

Пациенты и врачи вспоминают историю увольнения Зинаиды Калмыковой – криохирурга с мировым именем.

В 2014 году новое руководство больницы №60, в которой она отработала более 40 лет, предложило ей место уборщицы. Таких специалистов, как Зинаида Калмыкова, в мире насчитывалось не более трехсот. Она – автор методики лечения низкими температурами, по которым работают в Китае, Франции, Японии. Но в московской больнице такой хирург оказался не нужен. В 2016 году Зинаида Калмыкова умерла. До этого несколько лет продолжалось ее противостояние с "оптимизаторами медицины".

– Эта "оптимизация" – насильственное внедрение платных услуг. Для администрации больницы – это источник дополнительных доходов, – считает Михаил Петров. – Если у вас есть деньги, то лечитесь, если их нет – "вы нам не нужны". Формально всех, кто лечился в 60-й больнице, после закрытия направили в другие районные поликлиники. Но там оказались большие очереди. А инвалид 1–2-й группы должен дважды в год проходить плановое лечение. Ко мне обратился один из пенсионеров. В растерянности подходит и говорит: "Сказали, что меня примут, отказов нет, но через полгода. Я не доживу!" В других больницах этих пациентов не ждут. Люди пожилого возраста – это особый контингент. И, конечно, таких условий, которые были созданы для них в этом корпусе, в других поликлиниках нет.

– Власти говорят: "Что же вы волнуетесь? У нас в Восточном административном округе находится еще три больницы", – рассказывает Елена Славинская. – Одна, например, на Фортунатовской улице. От нашего района она очень далеко. Я себе в красках представляю, как старики, которые еле передвигаются, едут из Перова через всю Москву общественным транспортом и получают на Фортунатовской лечение. Такие у правительства Москвы понятия об удобстве и комфорте для пенсионеров.

Ранее был приговорен к сносу и другой корпус больницы №60. Его территория стала стартовой площадкой для реновации. Об этом руководство округа объявило официально. Район, где находится больница, привлекателен для застройщиков: рядом Терлецкий, Измайловский парки и берёзовая роща – охраняемая природная территория. Недалеко от больничного комплекса уже построен элитный коттеджный поселок. Жители района опасаются, что от больничной территории и дальше будут "отрезать куски" под коммерческую застройку.

– Каким образом часть социально значимой территории больницы уже была передана под жилую застройку, неизвестно, – говорит Елена Славинская. – Мне как муниципальному депутату никакой информации об этом не поступало. Все решения принимались кулуарно.

В прошлом году центр имени Логинова посетил мэр Сергей Собянин и объявил, что корпуса больницы №60 устарели морально и физически. Хотя еще три года назад чиновники говорили о сохранении и о реконструкции старых корпусов.

В 2015 году городская администрация объявила о капитальном ремонте "с пристройкой корпуса". За счет нее пропускная способность корпусов №1 и №2 должна была увеличиться на 30 процентов. Сносить "больницу старых большевиков" не собирались. Ремонтные работы оценили в 2,5 миллиарда рублей. Реконструкцию планировали проводить с 2015 по 2017 год, но что-то пошло не так.

– Оказывается, еще недавно два корпуса 60-й больницы, которые сейчас заброшены и стоят с открытыми окнами, считались социально значимыми для жителей всего города, и на их ремонт выделялись миллиарды рублей! – удивляется Ольга Михайлова. – А сегодня эти здания оказались не нужны. И у нас появились новые вопросы. Куда ушли 2,5 миллиарда? Почему в назначенные сроки ремонт не проводился, а начался позже?

Префект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин на встрече с жителями ответил, что разговоры о ремонте, сносе и ликвидации больницы не соответствуют действительности. "У вас какая-то не совсем достоверная информация, – заявил он. – Мне известно, что на территории больницы планируется строительство нового, самого современного корпуса. С увеличением мощностей, с современным оборудованием и технологиями. Там будет научно-медицинский центр. Это сегодня один из приоритетных проектов".

– Мы, жители Перова, сыты этими обещаниями! – возмущается Ольга Михайлова. – 20 лет в этом же квартале не могут достроить корпус гастроэнтерологической больницы. Огромный 16-этажный дом, который стоит пустой, бесхозный и с побитыми стеклами. В 2014 году заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал его достроить. За 5 лет, которые прошли с того обещания, почти ничего не было сделано. Говорят, что внутри этот корпус уже просто гниет. Но зато возле него чудесным образом за эти пять лет вырос жилой комплекс из трех башен. И как нам верить теперь обещаниям чиновников?

Москвичи создали петицию за сохранение больницы для стариков. В ней написано, что действия чиновников противоречат утвержденной президентом стратегии развития, в которой написано, что продолжительность жизни россиян к 2030 году должна увеличиться до 80 лет.

В петиции жители района также требуют сохранить историческое здание больницы №60 и вернуть врачей на их прежние рабочие места. – Увидев больницу в таком ужасном состоянии, я был очень расстроен. Восстановить коллектив, набрать врачей такого же уровня, с таким же опытом будет невозможно, – говорит подписавший петицию Владимир Егоров. – На сайте МКНЦ пишут, что у больницы онкологический, гастроэнтерологический профиль, но уже нигде не упоминается слово "геронтология". По факту ее теперь уже нет. Как же можно было, не построив ничего нового, рушить старое? Настоящие хозяева так не делают.